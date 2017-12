TV Marktleugast hofft auf eine Überraschung gegen den Tabellenführer

Kurios: Es ist ein Auswärtsspiel in eigener Halle, da der TVG einen Teil seiner Heimspiele in Marktleugast austrägt.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Gefrees - TV Marktleugast



Die Gefreeserinnen spielen eine souveräne Saison. In ihren acht Spielen verließen sie sieben Mal als Sieger das Feld. Nur der HC Bamberg trotzte dem Spitzenreiter beim 18:18 einen Punkt ab. Im ersten Saisonspiel mussten die Marktleugasterinnen in eigener Halle bereits die Stärke des TVG anerkennen. Gefrees gewann mit 27:19 gegen einen ersatzgeschwächten TVM, der vor allem in der Schlussphase nicht mehr dagegenhalten konnte.



Im Rückspiel steht der komplette Kader zur Verfügung. "Wenn wir unsere Leistung abrufen, können wir Gefrees sicher ärgern", sagt TVM-Spielertrainerin Sandra Dietrich. "Aber ein Sieg wird sehr schwer." Schließlich habe der TVG drei starke tschechische Spielerinnen in seinen Reihen, vor allem Vera Hermankova müsse unter Kontrolle gebracht werden. Dietrich fordert von ihrem jungen Team eine konzentrierte Defensivleistung. Nur so könne das Tempospiel der Gastgeber unterbunden werden. "Aber wir können befreit aufspielen. Der Gegner muss gewinnen, nicht wir", sagt Dietrich.



Zudem hofft sie, dass die mehrwöchige Spielpause ihre Mannschaft nicht aus dem Tritt gebracht hat. Denn davor war der TVM in starker Form, gewann die zurückliegenden beiden Partien und kämpfte sich auf den vierten Tabellenplatz nach vorne.