TV Marktleugast geht als Favorit ins Derby

Die Handballerinnen des TV Marktleugast treten am Samstag zum Bezirksoberliga-Derby beim TV Münchberg an. Das Hinspiel entschied der TVM mit 31:27 für sich. Für die Marktleugaster Spielertrainerin Sandra Dietrich ist ein erneuter Derbysieg Pflicht.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Münchberg -

TV Marktleugast

Beim Hinspiel-Erfolg durfte sich der TVM über die Unterstützung von Teresa Klotz und Elke Ruckdeschel freuen. Diesmal muss das Team um Spielertrainerin Sandra Dietrich ohne die Torgarantinnen auskommen. Klotz nutzt ihr Erstspielrecht in ihrer Heimat Obernburg und Ruckdeschel hat sich nun endgültig in den Ruhestand verabschiedet. "Es hilft nichts, wir müssen auf Dauer auch ohne Elke Ruckdeschel auskommen", sagte Dietrich. Für Ruckdeschel rückt Jungtalent Lara Burger in den Damenkader. Die 16 Jahre alte Linkshänderin ist seit dieser Woche berechtigt für den Damenspielbetrieb und soll frischen Wind ins Team bringen.



Dietrich fordert von ihrer Mannschaft den Derbysieg, "aber dafür müssen wir unsere Fehlerquote reduzieren und eine bessere Torausbeute erzielen", sagt Dietrich mit Hinweis auf das 25:25-Unentschieden beim Tabellenzweiten Haspo Bayreuth II. kau



TVM: Ehret - Angermann, Burger, Dietrich, C. Ehret, Goller, Kauper, J. Schott, K. Schott, Söllner, Wunner