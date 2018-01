TTC Rugendorf unterliegt überraschend deutlich

Wegen teils schwacher Leistungen in den Einzeln unterlagen die Herren des TTC Rugendorf in der Bayernliga-Partie beim TV Erlangen mit 6:9.



Bayernliga, Herren

TV Erlangen -

TTC Rugendorf 9:6

Den ersten Mannschaftspunkt holte das Heimteam nicht unerwartet. Schirner/Lenc wehrten sich zwar nach Kräften gegen das Spitzendoppel der Gastgeber Reiß/Eichner, blieben aber ohne Satzgewinn. Im nächsten Doppel ließen die Holan-Brüder, Jan und Pavel, gegen Kostenko/Scheer nichts anbrennen. Nach dem Viersatzsieg von Hoffmann/Jobst gegen Lommer/Schaub startete Rugendorf hoffnungsvoll mit einer 2:1-Führung in die Einzelrunde.



Im Eingangseinzel stand Pavel Holan nach seinen beiden Niederlagen in Tiefenlauter unter Druck. Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den Erlangener Spitzenspieler Pawel Kostenko bewies er, dass er auch im vorderen Paarkreuz stark ist. Nachdem Jan Holan nach vier engen Sätzen gegen Peter Lommer einen weiteren Punkt für sein Team verbucht hatte, lag der TTC 4:1 in Front - alles schien nach Plan zu laufen.



Doch dann holten die Gastgeber vier Einzelsiege nacheinander: Zunächst musste sich Daniel Hoffmann dem sehr gut aufgelegten Karsten Reiß ohne Satzgewinn beugen. Rugendorfs Hoffnungen lagen nun bei Stefan Schirner, der seinem Gegenspieler Stefan Eichner bisher noch nie unterlag. Doch in der Verlängerung des Entscheidungssatzes bewies der Gastspieler mehr Nervenstärke. Dann dominierte Rugendorfs Alexander Jobst gegen Jonas Scheer den ersten Satz zwar deutlich mit 11:3, holte aber keinen weiteren Satz mehr, Erlangen glich zum 4:4 aus. Nach einer enttäuschenden Vorstellung von David Lenc gegen Sven Schaub gingen die Gastgeber in Führung.

Im Spitzenduell der Einser steigerte Jan Holan nach knapp verlorenem Eingangssatz das Spieltempo und ließ Pawel Kostenko keine Chance. Auch Pavel Holan ließ seinen Gegner Peter Lommer im Duell der Zweier kaum zur Entfaltung kommen und brachte den TTC wieder in Front.

Die ausstehenden vier Einzel gingen jedoch alle an die Gastgeber. Schirner musste auch sein zweites Einzel gegen Karsten Reiß mit 9:11 im Entscheidungssatz abgeben. Ähnlich verlief die restlichen Partien: Hoffmann, Lenc und Jobst hatten nach größtenteils knappen Sätzen jeweils das Nachsehen.

gn

Ergebnisse: Reiß/Eichner - Schirner/Lenc 3:0 (11:8, 11:6, 11:9); Kostenko/Scheer - Holan/Holan 0:3 (6:11, 2:11, 7:11); Lommer/Schaub - Hoffmann/Jobst 1:3 (8:11, 11:7, 4:11, 8:11); Kostenko - P. Holan 0:3 (8:11, 5:11, 6:11); Lommer - J. Holan 1:3 (11:9, 7:11, 8:11, 9:11); Reiß - Hoffmann 3:0 (11:4, 11:9, 11:5); Eichner - Schirner 3:2 (12:10, 6:11, 7:11, 11:8, 14:12); Scheer - Jobst 3:1 (3:11, 11:3, 11:4, 13:11); Schaub - Lenc 3:0 (11:9, 11:8, 11:5); Kostenko - J. Holan 1:3 (12:10, 5:11, 5:11, 6:11); Lommer - P. Holan 0:3 (4:11, 5:11, 10:12); Reiß - Schirner 3:2 (11:8, 4:11, 11:7, 7:11, 11:9); Eichner - Hoffmann 3:1 (9:11, 11:9, 11:9, 11:6=; Scheer - Lenc 3:1 (11:8, 9:11, 12:10, 11:4); Schaub - Jobst 3:1 (12:14, 11:4, 11:5, 11:8).