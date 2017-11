TSV will mit Sieg in die Winterpause

Zum letzten Spiel vor der Winterpause in der Fußball-Landesliga empfängt der TSV Neudrossenfeld am Samstag (14 Uhr) den TSV Sonnefeld, der für seine bayern- und regionalliga-erfahrene Offensive bekannt ist. Nach dem hart erkämpften 5:4-Erfolg beim SV Memmelsdorf wollen die Neudrossenfelder nun mit einem Heimsieg Punkte auf den Zweiten TSV Buch gutmachen.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld -

TSV Sonnefeld

Während Sonnefeld in der Vorwoche gegen den FC Lichtenfels verlor, freuen sich die Neudrossenfelder noch über ihren 5:4-Sieg. Denn beim 0:3-Rückstand nach knapp 30 Minuten schien die Partie bereits entschieden. "Aber man hat wieder mal gesehen, wie verrückt Fußball sein kann", sagt Trainer Wertner Thomas. "Wir standen ja zur Pause mit dem Rücken zur Wand und haben dann unser System umgestellt. Wir sind dabei ein hohes Risiko eingegangen." Doch das zahlte sich aus: Der TSV dominierte das Spiel und erarbeitete sich eine Torchance nach der anderen.



"Was dann passiert ist, ist wirklich aller Ehren wert. Nach dem 3:3-Ausgleich ging Memmelsdorf wieder in Führung. Normalerweise gehen da die Köpfe runter, weil man das Spiel verloren glaubt. Doch meine Mannschaft hat unheimlich viel Moral gezeigt. Das macht uns stark", lobt Thomas.

Der eingewechselte Stefan Kolb setzte den Ball in der 84. Minute zum 4:4-Ausgleich in den Torwinkel. Dann gaben beide Mannschaften noch einmal alles. "Meine Mannschaft wollte unbedingt gewinnen und ist weit über ihre Grenzen gegangen." Kurz vor Schluss gelang Claudio Bargenda der Siegtreffer. "Solche Spiele hat man in einer Saison nur einmal. Das Spiel hat auch gezeigt, wie gefestigt die Mannschaft ist, mit absolutem Teamgeist."



Vorsicht vor Sonnefelder Sturm

Damit es nicht wieder so spannend wird, will Thomas den Fokus der Mannschaft auf den gefährlichen Sturm der Sonnefelder legen: "Wir müssen unser Hauptaugenmerk auf die Offensivkräfte um Spielertrainer Bastian Renk sowie Aykut Civelek und Tayfun Özdemir richten, die allesamt schon über Bayern- beziehungsweise Regionalligaerfahrung verfügen. Außerdem müssen wir eine gute Balance zwischen Abwehr und Angriff finden."



Denn im letzten Spiel vor der Winterpause soll ein Sieg her: "Dafür müssen wir nochmals an unsere Grenzen und sogar darüber hinaus gehen. Meine Mannschaft ist willig, das bisher Geschaffene zu halten, um den Zweitplatzierten TSV Buch nicht aus den Augen zu verlieren." Die Bucher haben derzeit sechs Punkte Vorsprung und spielen am Sonntag beim Tabellen-Dreizehnten ASV Veitsbronn-Siegelsdorf.



Der TSV Neudrossenfeld muss am Samstag ohne Co-Trainer Sebastian Brand, Louis Engelbrecht, Daniel Hacker und Dorian Carl antreten. Hannes Sahr ist grippegeschwächt.



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Günther, Hahn, Hamacher, Hilla, Kolb, Möckel, Pauli, Pötzinger, Reuther, Taubenreuther