TSV Trebgast unterliegt trotz Überzahl im Kellerduell der Kreisklasse

Zwei Punkte hatte der TSV Trebgast, drei die SG Rugendorf/Losau, bevor die beiden Fußball-Mannschaften am Sonntag zum Kellerduell der Kreisklasse 4 antraten. In der Anfangsphase hatte der TSV die Nase vorne, doch Trebgast traf vor der Halbzeit und konterte sich am Ende zu einem 3:0.



Vier Mal traf Paul Kühnert für den TSV Neudrossenfeld III gegen den SSV Peesten. Außerdem bereitete er das Tor seines Kollegen Kohler vor. Der TSV gewann mit 6:1.



Kreisklasse 4 Kulmbach

VfR Katschenreuth II -

SG Oberland 1:1

Die Gäste begannen über ihre laufstarken Stürmer sehr druckvoll. In der zehnten Minute erzielte Groß den Führungstreffer. Danach hatte die Heimelf die besseren Möglichkeiten. In der 25. Minute wurde der Katschenreuther Wettermann im Strafraum von den Beinen geholt, der Pfiff zum Strafstoß blieb jedoch aus.



Im zweiten Durchgang dominierten weiter die Gastgeber. Eine Kombination über Scheibe und Kimmel, die Meisel frei spielten, führte zum Ausgleich. Außer einem sehenswerten Drehschuss von VfR-Spieler Wettermann, der am Außenpfosten abprallte, kamen in der Folge keine großen Chancen mehr zustande. ua

Schiedsrichter: Schrenker (ASV Hollfeld). - Zuschauer: 90. - Tore: 0:1 Groß (10.), 1:1 Mi. Meisel (63.).



SSV Kasendorf II -

TDC Lindau 2:2

Wie im vergangenen Heimspiel musste der SSV einen frühen Rückstand hinnehmen. Danach erspielte sich bis zur Halbzeit nur noch Kasendorf Torchancen. Was aus dem Spiel heraus nicht klappte, erledigte ein Strafstoß, den Thomas Lauterbach verwandelte. Zehn Minuten vor dem Ende versenkte Kauper eine Ecke von Dreßel per Direktabnahme und brachte die Kasendorfer erneut in Rückstand. Kurz vor dem Schlusspfiff schaffte Michael Hohenberger noch den Ausgleich nach einem Freistoß von Philipp Gröbel. ba

Schiedsrichter: Hofmann (TSV Gräfenberg). - Zuschauer: 75. - Tore: 0:1 D. Geiger (2.), 1:1 Lauterbach (63./ Foulelfmeter), 1:2 Kauper (80.), 2:2 M. Hohenberger (89.)



TSV Neudrossenfeld III -

SSV Peesten 6:1

Neudrossenfeld war die klar überlegene Mannschaft. Nachdem Mayer zu Beginn eine hundertprozentige Chance vergab, eröffnete Kühnert den Torreigen. Kurz vor der Pause erzielte Helgert per Kopf das 2:0. Nach dem Wechsel ging es direkt weiter: Kühnert erhöhte auf 3:0, Kohler traf zum 4:0. Die Tore 5 und 6 machte wieder Kühnert. Für Ergebniskosmetik sorgte Geppert mit dem zwischenzeitlichen 5:1. ds

Schiedsrichter: Kapfhammer (TSF Theisenort). - Zuschauer: 40. - Tore: 1:0 Kühnert (20.), 2:0 Helgert (41.), 3:0 Kühnert (46.), 4:0 Kohler (63.), 5:0 Kühnert (65.), 5:1 Geppert (67.), 6:1 Kühnert (87.)



ASV Marktschorgast -

FC Ludwigschorgast 0:3

Gleich zu Beginn fand das erste Tor für die Gäste wegen Abseits keine Anerkennung. Doch schon kurze Zeit später schoss Heinl das 1:0 für den FCL. Einen Fehler von Hübner nutzte Schubert zum 2:0 für die Gäste. Gegen Ende der ersten Hälfte schwächte sich der ASV noch durch Gelb-Rot für Kolb. In der zweiten Halbzeit wurden die Marktschorgaster trotz Unterzahl stärker, verwerteten aber die Chancen nicht. Nach strittigem Elfmeter verwandelte Menzel zum 3:0-Endstand. sw

Schiedsrichter: Nürnberger (Köditz). - Zuschauer: 75. - Tore: 0:1 Heinl (5.), 0:2 Schubert (18.), 0:3 Menzel (70./FE)



SV Motschenbach -

TSV Thurnau 2:1

Aus einer sicheren Abwehr heraus erspielte sich die Heimelf zahlreiche Möglichkeiten. In der 20. Minute erzielte Woitzik nach Vorlage von Haas das 1:0. Immer wieder kombinierten sich die Hausherren gekonnt durch die Gästeabwehr. Zum zweiten Mal klappte es wieder mit Haas auf Woitzik. Nur eine Minute später erzielte Thurnau mit der ersten Chance den Anschlusstreffer. In den Schlussminuten wurde es hektisch, aber die Heimelf brachte den verdienten Sieg über die Zeit. hl

Schiedsrichter: Renner (Lautertal). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Woitzik (20.), 2:0 Woitzik (75.), 2:1 Schwarzmeier (76.)



TSV Harsdorf -

FC Neuenmarkt 1:0

Am Ende brachten die aufopferungsvoll kämpfenden und ersatzgeschwächten Harsdorfer den knappen Vorsprung ins Ziel. Die favorisierten Neuenmarkter starteten offensiv, zielten bei einigen guten Chancen aber daneben oder scheiterten am herausragenden Harsdorfer Torwart Masel. Der TSV spielte aus einer tiefen Defensive heraus auf Konter und konnte den ersten klugen Spielzug zum 1:0 nutzen: Dötsch scheiterte noch am Torwart, aber Bilogrevic konnte den Abpraller verwerten. Auch danach hatten die Gäste vor 175 Zuschauern wesentlich mehr vom Spiel, doch waren sie mit ihren langen Bällen relativ leicht auszurechnen.

Schiedsrichter: Zimmer (SpVgg Goldkronach). - Zuschauer: 111. - Tor: 1:0 Bilogrevic (10.)



TSC Mainleus -

TSV 08 Kulmbach 1:2

Der Gast aus Kulmbach startete offensiv und ging nach fünf Minuten durch Larkow in Führung. Der ersatzgeschwächte TSC brauchte eine halbe Stunde, um ins Spiel zu finden. Nach einem Abwehrfehler lief Geter alleine aufs Gästetor zu und verwandelte eiskalt. In der zweiten Hälfte kam der TSC besser ins Spiel und bot dem Favoriten Paroli. Doch nach einem Freistoß köpfte Larkow die Gäste wieder in Führung. Der TSC hatte durch Mohammad die große Chance zum Ausgleich, doch er schoss dem Torwart in die Arme.

Schiedsrichter: Schne ider (Küps). - Zuschauer: 100. - Tore: 0:1 Larkow (5.), 1:1 Geter (30.), 1:2 Larkow (55.)



TSV Trebgast -

SG Rugendorf/Losau 0:3

Eine bittere Niederlage für Schlusslicht Trebgast im Kellerduell. Die Heimelf bestimmte die Anfangsphase und schien nach einer frühen Roten Karte für die Gäste (18./Notbremse) auch im Vorteil. Doch trotz Unterzahl traf die SG zum 1:0 und brachte den knappen Vorsprung auch in die Pause. Im zweiten Abschnitt versuchte die Stöcker-Elf alles, um dem Spiel noch eine Wende zu geben, zwingende Torchancen blieben gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gast jedoch Mangelware. In der Schlussphase wurde die Heimelf dann ausgekontert. red

Schiedsrichter: Fiebig (SV (Pechbrunn). - Zuschauer: 65. - Tore: 01: Gründonner (22.), 0:2 Nützel (78.), 0:3 Nützel (90.)