TSV Neudrossenfeld will erstmals in Fürth siegen

Nach zuletzt nur zwei Punkten aus drei Spielen droht der TSV Neudrossenfeld den Anschluss an die beiden Spitzenplätze der Landesliga Nordost zu verlieren. So ist für den Viertplatzierten im Verfolgerduell beim Tabellensechsten SG Quelle Fürth (Samstag, 14 Uhr) ein Sieg fast schon Pflicht.



Landesliga Nordost

SG Quelle Fürth -

TSV Neudrossenfeld

Zuletzt holte Neudrossenfeld gegen den zweitplatzierten TSV Buch ein 1:1-Unentschieden. Es war eine Partie, die stark vom Wind beeinflusst wurde. "Es war für mich wichtig zu sehen, dass meine Mannschaft in der zweiten Halbzeit mit dem Wind im Rücken das Heft in die Hand nahm", sagt TSV-Trainer Werner Thomas. Vor der Pause war Buch das spielbestimmende Team, drängte aber vergeblich auf den Führungstreffer.

"Nach dem Seitenwechsel spielten wir von Minute zu Minute befreiter auf und sind auch in Führung gegangen", sagt Thomas. Es habe nur eine Kleinigkeit gefehlt, um nachzulegen. Der Bucher Torwart habe mehrmals hervorragend pariert. "Und am Schluss müssen wir trotzdem zufrieden sein, nicht noch verloren zu haben. Die Punkteteilung war unterm Strich gerecht", urteilt Thomas. So habe seine Mannschaft das Minimalziel erreicht, weiterhin Kontakt zum zweiten Tabellenplatz zu halten.



Gareis wieder im Kader

Das soll auch nach dem Duell in Fürth gelten - doch bei der SG Quelle gab es nur selten Punkte. Der Sportliche Leiter der Neudrossenfelder, Thorsten Schirmer, warnt, dass der TSV dort noch nie gewonnen habe. "Vielleicht ist das ja ein gutes Omen, denn Thorsten hat auch vorausgesagt, dass wir in Frohnlach nichts Zählbares holen", sagt Thomas. Beim VfL Frohnlach gelang Anfang Oktober ein 3:0-Erfolg.

Personell entspannt sich die Situation der Neudrossenfelder ein wenig, denn Daniel Gareis kehrt nach seiner leichten Zerrung wieder zurück in den Kader. Michael Hamacher stieg ebenso wie Youngster Dorian Carl bereits in der Vorwoche wieder ins Mannschaftstraining ein. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Stefan Kolb ein dickes Fragezeichen. Er musste in den zurückliegenden Tagen mit einer fiebrigen Grippe das Bett hüten. Werner Thomas glaubt aber weiter an die Stärke seiner ersatzgeschwächten Mannschaft: "Die Jungs, die mir zur Verfügung stehen, machen ihre Sache hervorragend - auch wenn die Belastung aktuell sehr stark ist."

Die nächsten Spiele seien dennoch "die Wochen der Wahrheit." Gegen die Spitzenmannschaften SC Feucht, ATSV Erlangen und TSV Buch zog sich Neudrossenfeld zwar mit Unentschieden gut aus der Affäre, aber wenn man weiterhin dran bleiben will, dann müssen einige Topspiele auch gewonnen werden. Das gilt erst Recht für die morgige Landesliga-Partie bei der SG Quelle Fürth. Thomas fordert: "Wir müssen bei der Quelle den nächsten Schritt machen."

TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Günther, Kolb (?), Hahn, Hilla, Möckel, Pauli, Pötzinger, Reuther, Sahr, Taubenreuther.