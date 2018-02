TSV Neudrossenfeld vergibt 3:0-Führung im Testspiel gegen Sonnefeld

Ein Spiel mit viel Licht und Schatten zeigte die Landesliga-Mannschaft des TSV Neudrossenfeld im letzten Test vor der in der nächsten Woche beginnenden Restrückrunde. Vom Ligakonkurrenten TSV Sonnefeld trennten sich die Neudrossenfelder nach 3:0-Führung noch 3:3.



Testspiel

TSV Neudrossenfeld -

TSV Sonnefeld 3:3 (2:0)

Bis zur Gelb-Roten Karte gegen Fabian Möckel (51. Minute) kurz nach dem Seitenwechsel hatte die Neudrossenfelder Elf von Werner Thomas das Spielgeschehen fest im Griff. Danach folgte der Einbruch.



Zu Beginn der Partie präsentierten sich die Hausherren sehr zweikampfstark und setzten die Sonnefelder damit unter Dauerdruck. Der frühe Führungstreffer von Louis Engelbrecht war die Folge: Nach gewonnenem Zweikampf auf dem Flügel flankte Daniel Gareis in den Sechzehner. Engelbrecht traf per Kopf zum 1:0.



Auch in der Folgezeit dominierten die Neudrossenfelder. Nach guten, aber vergebenen Chancen von Engelhardt und Engelbrecht stellte Stefan Kolb auf 2:0 (30.) - die Partie schien bereits entschieden. Kurz nach dem Seitenwechsel nutzte TSV-Stürmer Engelbrecht einen Abwehrfehler der Gäste für seinen Treffer zum 3:0.



Doch nur eine Minute später musste Möckel vom Platz, die Gastgeber verloren nicht nur einen Mann, sondern auch komplett die Ordnung in der Verteidigung. Die Sonnefelder nutzten die Schwäche ihrer Gegner: Kappenberger traf zum 1:3. Der heimische TSV zeigte auch in den nächsten Minuten keinerlei Widerstand: Civelek gelang der Anschlusstreffer, Bastian Renk traf kurze Zeit später zum Ausgleich für Sonnefeld. Innerhalb einer Viertelstunde hatten die Neudrossenfelder drei Gegentore hinnehmen müssen.



In der Schlussphase kam wieder etwas Ordnung in die Verteidigung der Neudrossenfelder, wodurch das Team auch wieder zu Chancen kam. Louis Engelbrecht vergab aber die größte Gelegenheit, um doch noch als Sieger vom Feld zu gehen. Es blieb beim 3:3.



Zwar war im Spiel auch viel Positives von der Neudrossenfelder Mannschaft zu sehen, doch in der Defensive wartet in der letzten Woche vor dem Start in die Restsaison noch viel Arbeit auf das Trainerteam. ts



TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Hahn, Taubenreuther, Engelhardt (60. Carl (70. Sahr)), Kolb (53. Pauli), Möckel, Pötzinger, Bargenda (53. Podgur), Hacker (84. Hoffmann), Engelbrecht.

Schiedsrichter: Lang (Jahn Schweinfurt). - Zuschauer: 50. - Gelb-Rot: Möckel (51./Neudrossenfeld - wiederholtes Foulspiel). - Tore: 1:0 Engelbrecht (4.), 2:0 Kolb (30.), 3:0 Engelbrecht (50.), 3:1 Kappenberger (55.), 3:2 Civelek (66.), 3:3 Renk (70.).