TSV Neudrossenfeld startet gut vorbereitet in die Restsaison

"Wir haben jetzt lange genug trainiert und es wird Zeit, dass es losgeht", freut sich Werner Thomas, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Neudrossenfeld, auf das Heimspiel gegen den SC Schwabach am morgigen Samstag (17 Uhr). Dass Thomas alle Trainingseinheiten in der Vorbereitung plangemäß durchführen konnte, verdanke er dem Kunstrasenplatz: "Damit haben wir schon Vorteile gegenüber den anderen Mannschaften, weil wir immer auf den Platz konnten und hervorragende Verhältnisse vorgefunden haben, das ist einfach Klasse", sagt Thomas.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld -

SC Schwabach

Insgesamt fällt Thomas' Bilanz der Vorbereitung sehr gut aus: "Die Jungs haben am Training und auch in den Vorbereitungsspielen gut mitgezogen und ich habe daraus wichtige Erkenntnisse gewonnen. Vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit ist hervorzuheben." Den 4:2-Sieg im Testspiel gegen den Bayernligisten DJK Gebenbach sah er als gutes Signal an die Mannschaft: "Dieser Erfolg hat sich auch auf das weitere Training positiv ausgewirkt - aber zählen wird jetzt nur das Ergebnis morgen gegen Schwabach."



Mit Simon Kuster und Yannick Podcur wurden zwei Neuzugänge in die Mannschaft integriert. Kuster, der in der Jugend des SC Bayer 05 Uerdingen spielte, brauche laut Thomas noch Zeit, sich an die Landesliga zu gewöhnen. Der Offensivspieler Yannik Podcur (zuletzt ASV Pegnitz) zeige bereits gute Ansätze. Als Neuzugänge dürfen auch Florian Hofmann, der nach seinem Amerika-Aufenthalt wieder zur Verfügung steht, und Louis Engelbrecht, der ein halbes Jahr auf Gran Canaria verweilte, bezeichnet werden. Beide stehen morgen auch im Kader. "Louis macht unser Spiel mit seiner körperlichen Robustheit noch flexibler als in der Vorrunde", freut sich Thomas auf den Einsatz von Engelbrecht.



Der Gegner hat mit Tobias Ochsenkühn einen neuen Trainer. Thomas erinnert sich an das Vorrundenspiel: "Da haben wir uns in der ersten Halbzeit sehr schwer getan, aber glücklicherweise vor der Halbzeit den Ausgleich erzielt - und nach der zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Morgen werden wir wieder versuchen, den Schwabachern unser Spiel aufzudrücken."



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelbrecht, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, D. Hacker, Hahn, Hofmann, Kolb, Kuster, Möckel, Pauli, Podcur, Pötzinger, Sahr, Reuther, Taubenreuther