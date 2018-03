TSV Neudrossenfeld reist als Favorit zum Aufsteiger SV Friesen

In einer hart umkämpften Partie gegen den SC Feucht rettete der fünftplatzierte TSV Neudrossenfeld mit einem späten Treffer noch das 1:1-Unentschieden. Damit ist das Team von Trainer Werner Thomas seit vier Spielen ohne Niederlage in der Fußball-Landesliga Nordost. Nun geht es zur Mannschaft des Ex-Profis Armin Eck, dem Aufsteiger SV Friesen. Der spielte zuletzt 2:2 gegen den Tabellenachten FC Lichtenfels.



Landesliga Nordost

SV Friesen -

TSV Neudrossenfeld

Werner Thomas ist nicht nur mit dem Ergebnis der Vorwoche zufrieden, auch das Niveau der Partie gegen den Tabellenzweiten hat ihn beeindruckt: "Es war ein beiderseits sehr gut geführtes Landesligaspiel mit viel Tempo, vielen Zweikämpfen und voller Leidenschaft. In der zweiten Halbzeit kam das dann vor allem von unsere Seite." Sein Team sei auf einen sehr starken Gegner getroffen, der nicht zu Unrecht dort oben stehe. "Aber wir haben auch gesehen, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt."



In Friesen trifft der favorisierte TSV Neudrossenfeld am morgigen Samstag auf die Mannschaft des Ex-Profis Armin Eck, der am Ende der vergangenen Saison vom ATS Kulmbach dorthin gewechselt war. Im Derby gegen den FC Lichtenfels schafften die Friesener vergangenes Wochenende ein achtbares 2:2-Unentschieden. Nun steht der SV mit 14 Punkten auf Platz 11.



Für einen Aufsteiger schlage sich die Mannschaft gut, sagt TSV-Coach Thomas: "Friesen hat eine sehr ausgeglichene und junge Mannschaft, die guten Fußball spielt. Vor allem zu Hause werfen sie alles in die Waagschale und es wird für uns nicht einfach, ins Spiel zu kommen." Er warnt vor einer Mannschaft, die viel Leidenschaft an den Tag legt und eine hohe Spielintelligenz aufweist. Seine Team müsse erneut an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen.



Ob Mittelfeldspieler Claudio Bargenda am Samstag einsatzbereit ist, ist unklar. Er wird noch wegen einer Allergie behandelt. Die Langzeitverletzten Sebastian Brand und Dorian Carl fallen weiterhin aus. Thomas Ehlert steht derzeit nicht im Kader. Ob er künftig nur noch in der Bezirksligamannschaft des TSV Neudrossenfeld spielen wird, kann Trainer Werner Thomas nicht beantworten. Student Louis Engelbrecht befindet sich noch im Auslandssemester.



TSV Neudrossenfeld: Grüner - Bargenda?, Engelhardt, Gareis, Greef, Günther, Haack, D. Hacker, Hahn, Hamacher, Hilla, Möckel, Pauli, Pötzinger, Sahr, Schuberth, Taubenreuther.