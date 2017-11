TSV Neudrossenfeld klagt vor dem Spiel beim FC Lichtenfels über sieben Ausfälle

Der TSV Neudrossenfeld fährt am Samstag mit breiter Brust ins Lichtenfelser Karl-Fleschutz-Stadion zum zwölftplatzierten FC. Schließlich trotzte die Elf von Trainer Werner Thomas in der Vorwoche dem souveränen Tabellenführer ATSV Erlangen ein torloses Unentschieden ab. Nun soll ein Sieg beim FC Lichtenfels den dritten Platz in der Landesliga-Tabelle festigen. Spielbeginn ist um 16 Uhr.



Landesliga Nordost

FC Lichtenfels - TSV Neudrossenfeld



"Wir hatten die ersten 25 Minuten zu viel Respekt vor den Erlangern und als wir den dann abgeschüttelt hatten, wurde den Zuschauern ein abwechslungsreiches Spiel mit vielen Höhepunkten geboten", blickt Thomas auf das 0:0 gegen den ATSV zurück. "In der zweiten Halbzeit hatten wir sogar die besseren Möglichkeiten und wenn uns in dieser Phase ein Tor gelungen wäre, dann hätten wir das Spiel auch für uns entscheiden können."



Werner weiß aber auch, dass Torwart Tobias Grüner bei zwei Chancen der Gäste hervorragend parierte. "Meine Mannschaft ist an ihre Leistungsgrenze und sogar ein wenig darüber hinausgegangen", lobt Thomas.



FC überraschte Zweitplatzierten

Am Samstag wartet auf seine Mannschaft ein heimstarker Gegner, der nicht " so einfach zu schlagen ist". Der aktuelle Tabellenplatz spiegele auf keinen Fall die wahre Leistungsstärke des FC wider.

Die Lichtenfels hatten in den zurückliegenden Wochen einige Ausfälle zu kompensieren und das 3:3 am vergangenen Sonntag gegen den zweitplatzierten TSV Buch beweist, dass die Korbstädter wieder im Kommen sind. "Vom Potenzial her müsste Lichtenfels weiter oben stehen und das wird auch am Schluss der Saison der Fall sein", sagt Thomas. "Wir wollen aber das bisher Erarbeitete mitnehmen für das nächste Spiel."



Personell kann der Trainer nicht aus dem Vollen schöpfen. Sieben Spieler stehen aktuell nicht zur Verfügung. Co-Trainer Sebastian Brand, der eine Alternative für den Sturm ist, ist grippegeschwächt. Dorian Carl hat noch mit den Folgen seiner Zahn-Operation zu kämpfen. Sascha Engelbrecht weilt zum Studium im Ausland. André Haack leidet immer noch an den Folgen einer Schambeinentzündung. Daniel Hacker hat sich im Spiel gegen Erlangen einen knöchernen Abriss zugezogen und fällt bis zur Winterpause aus. Michael Hamacher (Zerrung) und Luca Piga wegen seines Futsal-Einsatzes beim TSV 1860 München sind nach wie vor kein Thema.



Ob es für einen Kurzeinsatz von Stefan Kolb in Lichtenfels reicht, ist noch offen. Der Offensivspieler hat nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause erst zwei Trainingseinheiten absolviert.



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Günther, Hahn, Hilla, Möckel, Pauli, Pötzinger, Reuther, Sahr, Taubenreuther, Kolb (?).