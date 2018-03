TSV Neudrossenfeld geht selbstbewusst ins Derby

Die ersten beiden Landesliga-Spiele nach der Winterpause hat der TSV Neudrossenfeld gewonnen - nun will der Tabellendritte im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) nachlegen. Der TSV ist gegen die abstiegsgefährdete SpVgg Bayreuth II klar favorisiert.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld - SpVgg Bayreuth II



Bei der SpVgg Erlangen siegte der TSV zuletzt 3:1. Trainer Werner Thomas war vor allem mit der Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit zufrieden: "Wir haben das Heft ab der ersten Minute in die Hand genommen und unsere Linie bis zur Halbzeit konsequent durchgezogen." Sogar ein höherer Vorsprung als das 3:1 sei möglich gewesen.



Nach der Halbzeitpause beschränkte sich Neudrossenfeld auf die Ergebnisverwaltung. "Wir haben nicht mehr viel zugelassen, aber nach vorne hätten wir unsere Konter viel besser und konsequenter ausspielen müssen", sagt Thomas und verteilt ein Extralob an den zweifachen Torschützen Louis Engelbrecht: "Louis macht unser Spiel flexibler, wir haben mit ihm jetzt auch mehr Möglichkeiten im vorderen Bereich."



Die anstehende Aufgabe scheint mit Blick auf die Tabellensituation leicht. Die Altstädter Reservisten stehen nach der 0:1-Heimniederlage gegen den FC Lichtenfels auf einem direkten Abstiegsrang. Doch auf die leichte Schulter dürfen die Neudrossenfelder diese Partie nicht nehmen. Denn - da ist sie wieder, die alte Fußballweisheit - Derbys haben ihre eigenen Gesetze.



Sicher ist, dass die Partie auf dem Kunstrasenplatz ausgetragen wird. Und sicher ist auch, dass das diesmal kein Vorteil für den TSV ist. Schließlich trainieren die Bayreuther regelmäßig auf dem TSV-Platz.



"Die Teams kennen sich sehr gut", sagt Thomas. "Die Bayreuther werden sicherlich eine Schippe mehr drauflegen als in einem anderen Spiel, denn sie wollen uns unbedingt ein Bein stellen." Jedoch sei seine Mannschaft fokussiert und konzentriert. "Wir wollen dem Gegner im Heimspiel über 90 Minuten unser Spiel aufdrücken, dann wird es für die Altstädter Reserve schwer, uns zu schlagen."



Verletzungsbedingt muss der TSV Neudrossenfeld auf Daniel Hacker (Meniskusquetschung) verzichten. Zudem fehlen weiterhin Simon Kuster (Urlaub) und Dorian Carl (Auslandsaufenthalt). Dafür kehrt Hannes Sahr wieder in den Kader zurück.



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Brand, Engelbrecht, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Hahn, Hofmann, Kolb, Möckel, Pauli, Podcur, Pötzinger, Reuther, Sahr, Taubenreuther.