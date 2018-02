TSV Neudrossenfeld erkämpft sich Remis in der Landesliga

Eine spannende und heiß umkämpfe Partie lieferten sich der TSV Neudrossenfeld und der SC Feucht im Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Nordost. Die Gastgeber erkämpften sich mit einem späten Treffer einen verdienten Punkt gegen den Tabellenzweiten und sind damit seit vier Spieltagen ohne Niederlage.



Landesliga Nordost

TSV Neudrossenfeld

- SC Feucht 1:1 (0:1)

Nach einer eher verhaltenen ersten Hälfte steigerten sich die Gastgeber im weiteren Spielverlauf und kamen durch einen schönen Spielzug über Kapitän Taubenreuther kurz vor dem Schlusspfiff zum Ausgleich. Der eingewechselte Hamacher vollendete mit überlegtem Schuss unhaltbar für Sponsel, dem früheren Regionalliga-Keeper der SpVgg Bayreuth.

Der Torwart musste seine Qualitäten im zweiten Durchgang wiederholt unter Beweis stellen und parierte prächtig bei guten Möglichkeiten von Engelhardt (50.), Greef (60.) sowie Hamacher (82.).



Grüner hält Elfmeter

Auf der Gegenseite zeichnete sich Schlussmann Grüner aus. Seine größte Tat: Er lenkte einen Foulelfmeter von König (60.) reaktionsschnell zur Ecke. Das 0:2 wäre die Vorentscheidung für die spielerisch guten Gäste gewesen, die mit ihrer Leistung dem vorderen Tabellenplatz durchaus gerecht wurden. Besonders wenn sie über die Außen kamen, herrschte Gefahr im TSV-Strafraum. Grüner war noch etliche Male gefordert, besonders in der 78. Minute, als er einen Schuss eines SC-Stürmers blendend meisterte.

Die Platzherren brauchten eine lange Anlaufzeit. Nach Wiederanpfiff spürte man beim TSV aber deutlich den Willen, mehr Akzente zu setzen. Nun überzeugte das Team mit hohe Laufbereitschaft und suchte konsequenten den Zweikampf. Die Mannschaft glaubte bis zum Ende an sich.



Geschlossene Teamleistung

Das sah auch der heimische Coach Thomas Werner so, der allerdings die Leistung vor der Pause in Frage stellte: "Da fehlte der letzte Ball, die Abschlussabgeklärtheit. In der zweiten Halbzeit kann ich meinen Leuten aber Aggressivität und große Laufbereitschaft attestieren, der Punkt geht in Ordnung." Gästetrainer Rainer Zietsch bedauerte, dass sein Team in der Schlussphase mit zwei Konterchancen fahrlässig umging und beim Ausgleich zu spät eingriff. Das 1:0 für sein Team war ein feiner Heber von Spielbühler über den Keeper hinweg.

Die Platzherren überzeugten mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Feucht hatte in Eckert und Lincke starke Kräfte. Schiedsrichter Götz leitete sicher und ohne Theatralik.

TSV Neudrossenfeld: Grüner - Pauli (79. Bargenda), Hahn, Taubenreuther, Engelhardt, Haack (75. Hamacher), Möckel, Pötzinger, Hacker, Günther (85. Gareis), Greef.

SC Feucht: Sponsel - Ivic, Schneider (67. Gkenios), Damjanovic, Wittmann, Spielbühler, König, Eckert, Lincke, Nikopoulos, Kaya.

Schiedsrichter: Götz. - Zuschauer: 230. - Tore: 0:1 Spielbühler (28.), 1:1 Hamacher (87.)