TSV muss in der Abwehr besser werden

Die ersten beiden Testspiele zeigten dem Fußball-Landesligisten TSV Neudrossenfeld auf, an welchen Schrauben in der restlichen Vorbereitungszeit noch gearbeitet werden muss: Während der TSV clever nach vorne spielte und konsequent abschloss, haperte es in der Defensive.



Testspiele

TSV Neudrossenfeld -

FC Frankenwald 6:0 (4:0)

Die Landesliga-Elf machte von Beginn an Druck, doch Greef, Kolb und Pauli vergaben ihre ersten sehr guten Möglichkeiten. Das lag auch am stark aufgelegten Schlussmann der Gäste, der mehrere Großchancen sehenswert parierte. Doch die Angriffsbewegungen liefen fließend beim TSV und nach einer Viertelstunde Dauerbeschuss hielt auch der FC-Torwart nicht mehr stand, als Hannes Greef nach schönem Zuspiel zur 1:0-Führung für den TSV traf. Wenig später überraschte Kapitän Taubenreuther die Gäste, indem er aus 20 Metern einfach abzog. Sein Flachschuss fand den Weg durch einige Beine in die Maschen. Noch vor der Pause erhöhten Greef und Innenverteidiger Carsten Hahn auf 4:0. In der Abwehr leistete sich der drei Klassen höher spielende TSV aber zu viele Fehler, wodurch der FC noch vor der Pause zu zwei guten Torchancen kam.



Nach der Halbzeitpause schien der Kreisligist am Ende seiner Kräfte: Erspielte er sich im ersten Abschnitt noch gute Konterchancen über den schnellen Angreifer Krumpholz, wurde der FC nun vollends in die Verteidigung gedrängt. Die überwand Simon Kuster zwei Minuten nach Wiederanpfiff und machte sein erstes Tor für den TSV. In der Folgezeit waren die Neudrossenfelder zwar deutlich überlegen und ließen die Gäste nicht mehr über die Mittellinie, leisteten sich aber zu viele Spielereien, wodurch dem Team von Trainer Werner Thomas nur noch ein Treffer gelang: Louis Engelbrecht netzte in der 82. Spielminute per Kopf zum Endstand ein.



Tore: 1:0 Greef (15.); 2:0 Taubenreuther (22.); 3:0 Greef (30.); 4:0 Hahn (38.); 5:0 Kuster (47.); 6:0 Engelbrecht (82.)

TSV Neudrossenfeld -

BSC Saas Bayreuth 2:3 (1:0)

Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren. Der TSV erspielte sich einige sehr gute Tormöglichkeiten und hätte durch Greef zweimal in Führung gehen müssen. Doch auch die Gäste aus dem Bayreuther Stadtteil Saas hatten ihre Gelegenheiten und TSV-Torwart Reuther musste zweimal sein ganzes Können aufbringen, um einen Rückstand zu vermeiden. Wie aus dem Nichts fiel dann kurz vor der Halbzeitpause der erste Treffer. Pötzinger fand die Lücke in der BSC-Abwehr und Louis Engelbrecht lupfte den Ball gekonnt über den herauseilenden Tscheuschner ins Saaser Tor.



In der zweiten Hälfte ließen die Grün-Weißen deutlich nach. Sie gingen kraftlos in die Zweikämpfe, so dass der Bezirksligist nun das Spiel bestimmte. Die beiden Gegentore zum 1:1 und 1:2 wären dennoch vermeidbar gewesen, fielen sie doch beide nach Eckbällen, bei denen in der TSV-Deckung die Zuordnung fehlte.



Vom Rückstand angestachelt, mobilisierten die Neudrossenfelder ihre letzten Kräfte. Nach einem schön vorgetragenen Angriff traf Stefan Kolb zum 2:2-Ausgleich. Damit gab sich der TSV nicht zufrieden und spielte weiter offensiv auf Sieg. Allerdings wurde er dafür in der letzten Minute bestraft: Nach einem Ballverlust brach Julius Küfner über die Außenbahn durch und setzte den Ball in die lange Ecke zum 2:3-Endstand. ts



Tore: 1:0 Engelbrecht (44.); 1:1 Pütterich (70.); 1:2 Gubitz (81.); 2:2 Kolb (86.); 2:3 Küfner (89.)