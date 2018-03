TSV Kulmbach hängt Verfolger in der Kreisklasse 4 ab

Beim Spiel um die Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse 4 traf der TSV 08 Kulmbach dreimal gegen den VfR Katschenreuth II. Ebenfalls mit einem 3:0 -Heimieg endete die Partie zwischen TSV Neudrossenfeld III und Motschenbach. Die SG Rugendorf und die zweite Mannschaft des SSV Kasendorf spielten Unentschieden. Die SG Oberland traf vier Mal gegen die Gäste aus Trebgast. Peesten und Mainleus schossen je ein Tor, der FC Ludwigschorgast verlor sein Heimspiel gegen Thurnau. Neuenmarkt gewann zu Hause gegen Marktschorgast, Lindau und Harsdorf trennten sich 2:0.



Kreisklasse 4 Kulmbach

TSV 08 Kulmbach -

VfR Katschenreuth II 3:0

Der Spitzenreiter TSV Kulmbach übernahm gegen seinen direkten Verfolger von Beginn an das Kommando. Aufgrund des konsequenten Pressings der Hausherren konnten sich die Katschenreuther nur selten befreien. Doch der TSV ging nur mit einem Tor Vorsprung in die Pause. Den Treffer erzielte Platzer in der 28. Minute aus dem Gewühl heraus. Die Gäste erkämpften sich im Anschluss zwar mehr Spielanteile, blieben aber harmlos. In der 62. Minute erhöhte Larkow nach schönem Anspiel von Früh auf 2:0. Die Entscheidung fiel in der 79. Minute: 20 Meter vorm Tor erkämpfte sich Buchmeier den Ball, ließ drei Gegenspieler und den Torwart stehen und vollendete sicher zum 3:0. kva

Schiedsrichter: Jahreis. - Zuschauer: 120. - Tore: 1:0 Platzer (28.), 2:0 Larkow (62.), 3:0 Buchmeier (79.)



TSV Neudrossenfeld III -

SV Motschenbach 3:0

Einen verdienten Heimsieg feierte die 3. Mannschaft des TSV Neudrossenfeld am Samstag gegen den SV Motschenbach. Nur im ersten Durchgang hielten die Gäste mit und hätten auch in Führung gehen können, doch scheiterten am gut aufgelegten TSV-Schlussmann Kauper. Besser machten es die Hausherren: Paul Kühnert drang über den Flügel in den Strafraum der Motschenbacher ein und fand mit seiner flachen Hereingabe Felix Mayer. Nach dem Seitenwechsel übernahm der TSV das Spiel, doch scheiterte stets am SV-Keeper Götz. Florian Wirth erhöhte in den Schlussminuten mit zwei verwandelten Foulelfmetern auf ein zum Spielverlauf passendes Ergebnis. ts

Schiedsrichter: Hopf. - Zuschauer: 50. - Tore: 1:0 Mayer (35.); 2:0 Wirth F. (86./FE); 3:0 Wirth F. (90./FE)



SG Rugendorf/ Losau -

SSV Kasendorf II 1:1

In der 5. Minute wartete die SG-Abwehr vergebens auf den Abseits-Pfiff des Referees. Oliver Reif nutzte die Gelegenheit zur Gästeführung. Zehn Minuten später bekam der freistehende Krüger die Möglichkeit, die Führung der Gäste auszubauen, aber SG-Keeper Weinmann klärte souverän. Den Ausgleich schafften die Gastgeber aus der Distanz: Fabian Lamnek schoss aus etwa 30 Metern direkt in den Winkel. Nach einem Freistoß von Lamnek in der 67. Minute verfehlte ein Kopfball von Buß knapp das Gehäuse der Kasendrofer. Rund zehn Minuten später kam die SG zur letzten großen Chance der Partie: Lamnek zog von rechtsaußen in den Strafraum. Statt selbst abzuschließen, passte er quer zu Erdmann, der aber verfehlte. red

Schiedsrichter: Rödel. - Zuschauer: 40. - Tore: 0:1 Reif (5.), 1:1 Lamnek (25.)



SG Oberland -

TSV Trebgast 4:0

Ohne zu glänzen, erfüllte die SG diese Pflichtaufgabe. Die Oberländer hatten mehr Möglichkeiten und profitierten von der Ampelkarte für Distler. Davor versenkte Burger nach einem schnellen Einwurf von Walz. Groß nutzte eine Hereingabe von Hoff zum 2:0. Nach der Pause parierte Gästekeeper Lerch mehrere gute Möglichkeiten, ehe Vanderlei zum 3:0 einschieben konnte. Mit einem Lupfer ins lange Eck rundete Groß den vierten Sieg in Folge ab.

Schiedsrichter: Denzler. - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 P. Burger (17.), 2:0 Groß (42.); 3:0 Vanderlei (69.), 4:0 Groß (75.)

SSV Peesten -

TSC Mainleus 1:1

Gleich zu Beginn hatte Ahmad die Führung für Mainleus auf dem Fuß, traf jedoch nur den Pfosten. Danach entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten. Täuber hatte eine große Chance für Peesten, doch auch sein Abschluss landete am Pfosten. Auch blieb der Ball meist im Mittelfeld. Die Gäste gingen schließlich durch Brumm in Führung, dessen sehenswerte Volleyannahme vom Innenpfosten ins Tor prallte. Gästetorwart Stark ließ in der Nachspielzeit eine Hereingabe von Rauh durchrutschen und bescherte dem SSV damit einen glücklichen Punktgewinn. op

Schiedsrichter: Strauch. - Zuschauer: 80. - Tore: 0:1 Brumm (65.), 1:1 Rauh (92.)



FC Ludwigschorgast -

TSV Thurnau 0:1

In einer zerfahrenen Partie mit vielen Fehlpässen kamen die Gäste zu einem knappen Sieg. In der ersten Halbzeit ist nur ein Schuss von Härtel nennenswert, der knapp über das FC-Gehäuse zischte. Nach der Pause kamen mehr Chancen zustande. Gästespieler Barth erzielte mit einem Flachschuss das goldene Tor. Menzel und Holhut hatten die Chance zum Ausgleich. Auf der anderen Seite traf der TSV nur den Pfosten und im Nachschuss die Latte.

Schiedsrichter: Macht. - Zuschauer: 93. - Tore: 0:1 Barth (49.)



FC Neuenmarkt -

ASV Marktschorgast 3:0

Das Derby der Aufsteiger begann mit einer Abtastphase. Die Gäste ließen die Eisenbahner zunächst nicht zur Entfaltung kommen. Nach einem Handspiel von Kolb im "Sechzehner" versenkte Ciznar den Strafstoß für den FC Neuenmarkt. Kurz vor der Pause fischte Gästekeeper Walter einen Schuss von Ciznar aus dem Dreieck. Nach dem Seitenwechsel hatten die Marktschorgaster ihre beste Zeit und gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Nachdem sich Witzgall auf der rechten Seite durchsetzte, netzte Ciznar das scharfe Zuspiel am kurzen Pfosten ein. Nur zwei Minuten später war der eingewechselte Kunz zur Stelle und markierte aus der Distanz das 3:0. Nun war die Moral der Gäste gebrochen. fw

Schiedsrichter: Rußler. - Zuschauer: 200. - Tore: 1:0 Ciznar (36./ FE), 2:0 Ciznar (74.), 3:0 Kunz (76.)



TDC Lindau -

TSV Harsdorf 2:0

Die Heimelf übernahm im Derby die Initiative. Ochs traf nach einer Ecke zur Führung. Wenig später köpfte Strohwald zum 2:0. Zur Mitte der ersten Hälfte verlor Lindau die Kontrolle über das Match und ließ Chancen zu, die der TSV aber nicht zu nutzen wusste. Ähnlich im zweiten Durchgang: Harsdorf versuchte ins Spiel zu finden, konnte aber der TDC-Abwehr nicht gefährlich werden. mm

Schiedsrichter: Frischt. - Zuschauer: 130. - Tore: 1:0 Ochs (4.), 2:0 Strohwald (14.)



Kreisklasse Hof West

SpVgg Selbitz II -

SG Enchenreuth/ Presseck 2:3

In der 4. Minute gelang Degelmann der Führungstreffer für die Gäste. Die Heimelf biss sich ins Spiel und kam mit einem sehenswerten Seitfallzieher von Caliskan zum Ausgleich. Nach einer Flanke, bei der Schlussmann Meister im Fünfmeterraum gefoult wurde, gelang der SG die erneute Führung. Der Selbitzer Caliskan sah Gelb-Rot und Dusek erhöhte wenige Minuten vor dem Ende auf 3:1. Mit einer starken Einzelaktion brachte Horn seine Mannschaft noch einmal heran. Der Ausgleich gelang nicht mehr. tp

Schiedsrichter: Bloß. - Zuschauer : 75. - Tore: 0:1 Degelmann (4.), 1:1 Caliskan (30.), 1:2 Künzel (50., Eigentor), 1:3 Dusek (82.), 2:3 Horn (83.). - Gelb-Rote-Karte: Caliskan (Selbitz, 75.)