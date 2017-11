TSV 08 Kulmbach fertigt Thurnauer mit 6:0 ab

Ein Großteil der Spiele fiel aus. Kreisligist VfB Kulmbach war jedoch im Einsatz - konnte aber seine Position im Abstiegskampf nicht verbessern. Bei Tabellenführer SV Bavaria Waischenfeld setzte es eine 0:2-Niederlage.



In der Kreisklasse 4 festigte der TSV 08 Kulmbach seine Spitzenposition mit einem deutlichen 6:0-Heimsieg gegen den TSV Thurnau. Die dritte Mannschaft des TSV Neudrossenfeld musste sich gegen den abstiegsgefährdeten TSV Harsdorf mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben.



Kreisliga Bayreuth/Kulmbach

SV Bavaria Waischenfeld - VfB Kulmbach 2:0 (1:0)



Auf dem Ausweichplatz übernahm die Bavaria sofort das Kommando. Doch die in die Defensive gedrängten Kulmbacher verteidigten geschickt und verhinderten zunächst klare Chancen. Erst ein abgefälschter Schuss von Schrenker brachte die verdiente Führung für den Spitzenreiter. Als die Bavaria nach dem Seitenwechsel in allen Belangen nachließ, ermöglichte das den Gästen zwei Abschlüsse aus vielversprechenden Positionen. Doch die Gäste verfehlten jeweils knapp das Tor.



Als Waischenfeld nach etwa 70 Minuten wieder an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfte, ergaben sich wieder Torchancen für den SV. Unter anderem scheiterte Dinkel am Pfosten. Bei einer kuriosen Szene wurde der Ball viermal von den Kulmbachern knapp vor der Linie geklärt. Doch nach einem schönen Spielzug verwertete Dinkel ein Huppmann-Zuspiel sicher zum verdienten Heimsieg.



Schiedsrichter: Ehrbar (SC Reichmannsdorf). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 Schrenker (31.), 2:0 Dinkel (74.). red



Kreisklasse 4 Bayreuth/Kulmb.

TSV 08 Kulmbach - TSV Thurnau 6:0 (3:0)



Auf dem Hartplatz zeigten die 08er eine sehr gute Leistung. Schon das erste Tor durch Früh nach einem maßgenauen Anspiel von Ohnemüller in der 23. Spielminute war eine Augenweide. Ebenso schön herausgespielt fielen noch vor der Halbzeit die beiden nächsten Treffer für die Heimelf. Erst wurde Ohnemülller von Früh mustergültig angespielt, dann setze sich Koenen auf der rechten Seite durch und legte dem einschussbereiten Larkow den Ball auf. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Kilic mit einem Kopfball noch die Querlatte des Thurnauer Tores.



In der 53. Minute hatten die enttäuschenden Gäste ihre einzige klare Tormöglichkeit. Sajaia verfehlte nach einer zweifelhaften Rückpassentscheidung knapp das Tor. Nach einem Foulspiel an Fabis im Strafraum verwandelte Koenen den fälligen Elfmeter sicher zum 4:0 (53.). Als der ungemein spielfreudige Früh exakt auf den am Fünfmeterraum postierten Ohnemüller passte, nickte dieser zum 5:0 ein. Nach einem Eckball von Gross fälschte Kästner den Ball mit dem Kopf unhaltbar zum sechsten Kulmbacher Treffer ab. kva

Schiedsrichter: Pröhl (Bayreuth). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 Früh (23.), 2:0 Ohnemüller (40.), 3:0 Larkow (43.), 4:0 Koenen (57./Foulefmeter), 5:0 Ohnemüller (63.), 6:0 Kästner (73.)



TSV Neudrossenfeld III - TSV Harsdorf 1:1 (1:1)



In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Gäste das 1:0 nach einem Freistoß durch einen schönen 20-Meter-Schuss von Wesser ausglichen, hatten beide Mannschaften noch Gelegenheiten zur Pausenführung. Gegen ohnehin stark ersatzgeschwächte Harsdorfer, die in der 58. Minute noch Dedinski verletzungsbedingt verloren, gab Neudrossenfeld in der zweiten Hälfte den Ton an und hatte auch die größeren Chancen.



Doch die starke Gästeabwehr um den immer wieder glänzend parierenden Torwart Masel ließ keinen Gegentreffer mehr zu und wurde so zum Garanten des Punktgewinns bei den favorisierten Neudrossenfelder.

Schiedsrichter: Seelow (FC Gehülz). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 Waldmann (5.), 1:1 Wesser (19.). red