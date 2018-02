Trampolin-Gold für den TSV 08 Kulmbach

Kurz nach ihrem Erfolg bei den Bezirksmeisterschaften in Burgkunstadt stellte sie erneut ihre gute Form unter Beweis: In der Turnerinnenklasse 19 Jahre und älter zeigte sie in allen vier Wettkampfdurchgängen die besten Übungsteile und wurde mit 59,20 Punkten bayerische Meisterin.



Die Trampoliner des TSV 08 waren mit vier Teilnehmerinnen angereist. Eva und Ida Stübinger starteten jeweils in den Jahrgängen 16 bis 18 Jahren und 14 bis 15 Jahren. Sie erreichten beide das Finale und landeten in ihren Wettkampfklassen jeweils auf dem vierten Platz. Jule Schwab belegte in ihrem Wettkampf (bis 13 Jahre) im Finale den sechsten Platz.



In der Mannschaftswertung wurden die Kulmbacher mit 87,70 Punkten Fünfter. mk