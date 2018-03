Trainer des VfR Katschenreuth warnt vor Kellerkind der Bezirksliga

Die Chancen stehen gut, dass drei Bezirksligisten aus der Region Kulmbach an diesem Wochenende im Einsatz sind. Schließlich spielt der SSV Kasendorf (3.) am Samstag (12 Uhr) beim ATS Hof-West (14.) auf einem Kunstrasenplatz. Und auch das Derby des TSV Neudrossenfeld II (15.) gegen den VfR Katschenreuth (8.) am Sonntag (15 Uhr) ist wegen des Kunstrasens auf der Sportanlage "Am Weinberg" nicht in Gefahr. Ein Fragezeichen steht nur hinter der Partie des ATS Kulmbach (5.) am Sonntag (16 Uhr) beim FC Trogen (13.).



Bezirksliga Oberfranken Ost

ATS Hof/West -

SSV Kasendorf

Als unter der Woche das Angebot kam, zu ungewohnter Zeit auf dem Kunstrasenplatz im Städtischen Stadion (Ossecker Straße) in Hof zu spielen, zögerten die Verantwortlichen des SSV keinen Moment und sagten zu. Zumal die Kasendorfer in der Vorbereitungsphase gute Erfahrungen mit Kunstrasenplätzen in Neudrossenfeld, Bayreuth und Bamberg gesammelt haben.



"Natürlich ist es ein anderer Untergrund, aber für uns ist es wichtig, endlich wieder ein Punktspiel zu haben", sagt Christof Wächter. Dem SSV-Trainer bereitet die lange Pause etwas Sorgen: "Unser Team ist qualitativ besser als das der Hofer, aber wir hatten seit 20 Wochen kein Pflichtspiel. Wir müssen erst wieder den Rhythmus finden." Selbstbewusstsein könne sein Team aus den erfolgreichen Vorbereitungsspielen ziehen, aber "ein Punktspiel ist trotzdem immer etwas anderes, gerade wenn man gegen einen Gegner spielt, bei dem jeder im Vorfeld glaubt, dass die drei Punkte nach Kasendorf gehen". Schließlich werden die Hofer alles in die Waagschale werfen, um die Liga auf direktem Weg zu halten.



Der SSV hat derzeit kaum Personalprobleme. Patrick Gunselmann ist wieder fit. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Nico do Adro (Arbeitsunfall) ein Fragezeichen.

SSV Kasendorf: Cukaric, Wächter - Ellner, Titus, Grasgruber, Korzendorfer, Hollfelder, Stübinger, Schorn, Lauterbach, A. Pistor, M. Pistor, Friedrich, do Adro (?), Fuchs, Mullen, Schubert, Hahn.



TSV Neudrossenfeld II -

VfR Katschenreuth

Nach der Winterpause verkaufte sich die TSV-Reserve gegen die Spitzenteams BSC Bayreuth-Saas und TSV Mistelbach ordentlich, blieb aber punktlos. Trainer Mario Franke vermisste vor allem die Zweikampfhärte bei seiner Mannschaft. "Wenn wir die Relegation erreichen wollen, müssen wir gegen den VfR alles rausholen", fordert Franke. Die Katschenreuther seien zwar ein unbequemer Gegner, zeigen aber auf fremden Plätzen immer wieder Schwächen. Nur vier seiner 26 Punkte holte der VfR in Auswärtsspielen.



Mit welchem Aufgebot Franke den Heimsieg verwirklichen will, steht noch nicht fest. Der Trainer muss abwarten, welche Spieler aus dem Landesliga-Kader abgestellt werden. Klar ist jedoch, dass der wieder genesene Co-Trainer Sebastian Brand auflaufen und Urlauber Manuel Hermsdörfer ausfallen wird.



Sicher ist auch, dass sich der Katschenreuther Trainer Detlef Zenk von der gegenwärtige Tabellensituation der Neudrossenfelder nicht blenden lässt: "Sie verfügen jetzt über eine Mannschaft, die mit der aus der Vorrunde nicht vergleichbar ist." Zudem sei der Kunstrasenplatz ein Riesenvorteil für den TSV. "Die Bälle rollen und springen ganz anders. Daran müssen wir uns erst gewöhnen", sagt Zenk, macht aber auch deutlich. "Wir fahren da mit Freude hin und natürlich wollen wir drei Punkte mitnehmen." Diese Zähler braucht der VfR auch, denn Platz 8 ist bei nur drei Punkten Abstand zum ersten Abstiegsrelegationsrang trügerisch. Zenk bangt vor der Partie um den Einsatz einiger grippekranker Spieler. Zudem ist Marc Dippold angeschlagen.

TSV Neudrossenfeld II: Reuther, Arndt, Dippold, Förster, Philipp, Stelzer, Weiner, Wölfel, Ziegler, Löhrlein, K. Stöcker, Kornetzke, Böhm, Brand.

VfR Katschenreuth: Neidhardt, M. Knoll, Kirsch, Knopf, Stübinger, Kolb, Ma. Dippold, D. Angermann, Michel, Amon, Weggel, Wettermann, Schoberth, Leppert, Pistor.



FC Trogen - ATS Kulmbach

Ein schweres Auswärtsspiel kommt morgen um 16 Uhr auf den ATS zu: Er spielt beim zuletzt arg gebeutelten FC Trogen. Dem einstigen Tabellenführer wurden neun Punkte wegen unzulässigen Spielereinsatzes abgezogen - und weitere Abzüge sind möglich, denn der Fall ist noch nicht vom Tisch. Nun steht Trogen mit 13 Punkten auf einem Abstiegsrelegationsplatz und damit unter Zugzwang.



Die Kulmbacher fuhren in der Vorwoche auf dem Kunstrasenplatz in Neudrossenfeld zwar einen 2:1-Sieg gegen den ATS Hof-West ein, doch laut Trainer Florian Ascherl hätte mehr drin sein müssen: "Wir haben das Spiel dominiert und hätten zur Halbzeit mindestens 3:0 führen müssen, haben es aber verpasst und gute Möglichkeiten liegen lassen." In der 85. Minute musste der ATS dann noch den Anschlusstreffer hinnehmen und zittern, doch brachte den verdienten Sieg über die Zeit.



Der Ex-Landesligist Trogen wird nun eine deutlich schwierigere Herausforderung. "Trogen ist ein Gegner, der eigentlich ins vordere Tabellendrittel gehört. Das wird für uns ein harter Brocken, aber den größeren Druck hat im Moment der Gegner, denn sie müssen gewinnen, um vom Relegationsplatz wegzukommen", sagt Ascherl.



ATS Kulmbach: Pohl, Aiblinger, Werther, Gärtner, Schatz, Horn, Topal, Nacak,, Sesselmann, Konradi, Adam, Gashi, Sener, Bär, Tonka. Treffpunkt: 13.30 Uhr Treffpunkt beim ATS-Sportheim.