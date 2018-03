Trainer des TSV Neudrossenfeld warnt vor Landesliga-Kellerkind

Der TSV Neudrossenfeld tritt am Sonntag (14 Uhr) als Favorit bei Landesliga-Kellerkind SpVgg Erlangen an. Doch TSV-Trainer Werner Thomas warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.



Landesliga Nordost

SpVgg Erlangen - TSV Neudrossenfeld



Der TSV hat schlechte Erfahrungen mit den Erlangern gemacht, musste er sich doch in der Vorrunde mit 1:2 geschlagen geben. "Wir sind auf jeden Fall vor dem Gegner gewarnt", sagt Thomas. "Es gibt keinen Grund, ihn zu unterschätzen."



Am vergangenen Wochenende erkämpfte sich der TSV gegen den SC 04 Schwabach einen 2:1-Heimsieg. "Wir sind schwer ins Spiel gekommen, das ist aber nicht an uns gelegen, sondern an den starken Schwabachern", analysiert Thomas. "Die Gäste haben sehr aggressiv und mit viel Laufbereitschaft gespielt." Mit seiner ersten Tormöglichkeit ging der TSV dann in Führung, danach bekam Neudrossenfeld das Spiel besser in den Griff und legten kurz nach der Halbzeitpause das 2:0 nach.



Zu viele lange Bälle

Thomas kritisierte, dass seine Mannschaft anschließend Chancen auf das 3:0 liegen ließ: "So haben wir die Schwabacher unnötigerweise wieder ins Spiel kommen lassen und mussten bis zum Schluss um die drei Punkte zittern." Zudem missfiel dem Trainer, dass sein Team zu viel mit langen und hohen Bällen agierte. "Aber der Gegner stand auch sehr hoch und hat uns richtig gut angelaufen. Wir mussten zwangsweise mit vielen langen Bällen agieren und sind damit im vorderen Bereich nie richtig ins Spiel gekommen." Dagegen habe sein Team gut verteidigt und nur wenig Chancen des Gegners zugelassen.



Für das nächste Spiel fordert Thomas: "Wir müssen aus beiden - Offensive und Defensive - eine gute Mischung hinbekommen." Verletzungssorgen hat der TSV nur wenige. Hinter dem Einsatz des Claudio Bargenda (Grippe) steht noch ein Fragezeichen. Der aus dem Urlaub zurückgekehrte Hannes Sahr wird im Bezirksliga-Team auflaufen, Simon Kuster (Urlaub) und Dorian Carl (Auslandsaufenthalt) müssen passen. Co-Trainer Sebastian Brand gehört zwar zum Kader, laboriert aber noch an den Folgen eines Bänderanrisses im Fuß.



Für die nächsten Wochen gibt TSV-Coach Thomas folgende Devise aus: "Wir orientieren uns wirklich von Spiel zu Spiel, denn wir haben es erst letzte Woche gesehen: Der 2:1-Sieg war ein hartes Stück Arbeit, aber am Ende zählten für uns einfach die drei Punkte. Jetzt konzentrieren wir uns auf Erlangen und sind gewarnt vor dem Gegner und werden schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Alles andere liegt ja nicht in unserer Hand."



TSV Neudrossenfeld: Bargenda (?), Engelbrecht, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, D. Hacker, Hahn, Hofmann, Kolb, Möckel, Pauli, Podcur, Pötzinger, Reuther, Taubenreuther.