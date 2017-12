Trainer des TSV Neudrossenfeld: "Mein Team macht mich stolz"

Mit 0:3 lag der TSV Neudrossenfeld am 21. Spieltag der Landesliga Nordost beim SV Memmelsdorf in der 33. Minute zurück, das Spiel schien verloren. Bis zur 75. Minute schaffte der TSV den Ausgleich - und musste wenig später die erneute Führung der Memmelsdorfer hinnehmen. "In so einer Situation bricht eine Mannschaft normalerweise voll auseinander", sagt TSV-Trainer Werner Thomas. Doch nicht so sein Team, dass dank einer Energieleistung noch mit einem 5:4-Erfolg vom Platz ging.



"Das war der emotionale Höhepunkt der bisherigen Saison, ein wunderschöner Moment", beschreibt Thomas. Aber auch in den Spielen gegen die Topteams ATSV Erlangen, TSV Buch und SC Feucht, die unentschieden endeten, "hat mich mein Team stolz gemacht und bewiesen, dass es in die Spitzengruppe gehört", sagt der Trainer. Das Saisonziel sei gewesen, den Kontakt nach oben zu halten. "Das ist uns gelungen": Mit 40 Punkten geht der TSV Neudrossenfeld auf Tabellenplatz 4 in die Winterpause, punktgleich mit dem Dritten SC Feucht.



Der zweitplatzierte TSV Buch (46 Punkte) ist in Reichweite - und damit auch der Aufstiegsrelegationsplatz. "Der ATSV Erlangen spielt allerdings in einer anderen Liga", gibt Thomas zu. Der Primus ist mit 54 Punkten kaum noch einzuholen.



Entwicklung wichtiger als Aufstieg

"Mittelfristig sehe ich den TSV in der Bayernliga. Ob es diesmal klappt, kann ich nicht sagen. Das kann man auch nicht planen", sagt Thomas. In der Saison 2014/15 gelang das Kunststück, der TSV stieg aber direkt wieder aus der Bayernliga ab. "Das nächste Mal wollen wir uns halten. Dafür ist es die Entwicklung der Mannschaft wichtiger als der Zeitpunkt des Aufstiegs." Und die Entwicklung sei zu seiner vollsten Zufriedenheit verlaufen. Mit einem Durchschnittsalter von unter 23 Jahren ist der TSV eines der jüngsten Teams der Landesliga, acht Spieler kamen in dieser Saison neu dazu. "Die zu integrieren, hat etwas gedauert", erklärt Thomas die Startschwierigkeiten. In den ersten fünf Spielen holte der TSV nur einen Punkt.



Starke Mannschaftsleistung

Dann ging es rasant bergauf, "wir haben unser Potenzial gezeigt", sagt Thomas. So etwa Neuzugang Hannes Greef, der mit zwei Treffern maßgeblich am Erfolg in Memmelsdorf beteiligt war. "Ich will aber keine einzelnen Spieler hervorheben. Unser Erfolg beruht auf der Leistung der gesamten Mannschaft. Jeder hat seine Stärken und bringt sie ein. Keiner ist sich zu schade, für die anderen zu arbeiten. Da ist ein unheimlicher Teamgeist, der sich auf dem Platz widerspiegelt. Die Spieler unternehmen auch abseits des Platzes viel miteinander", erzählt der Trainer. Auch die Fairness hat sich gut entwickelt: Der TSV ist das einzige Team der Liga ohne Platzverweis. "Die Spieler haben aus ihren Fehlern gelernt, in der Fairness-Tabelle sah es auch schon mal ganz anders aus", sagt Thomas. Nicht gut sieht es in der Heim-Tabelle aus: Auf eigenem Platz gewann der TSV nur vier von elf Spielen. "Wenn ich wüsste, woran das liegt, würde ich es abstellen. Wahrscheinlich machen sich die Spieler zu Hause zu viel Druck", schätzt Thomas. "Auch das wird sich entwickeln."



Den Kader in der Winterpause zu erweitern, sei nicht geplant. "Unsere Neuzugänge heißen Louis Engelbrecht, Daniel Hacker und Stefan Kolb", sagte Thomas. Denn diese drei Spieler standen dem TSV verletzungsbedingt bislang kaum zur Verfügung, sind im Frühjahr aber wieder voll einsatzbereit.



Landesliga Nordost: Die Bilanz der bisherigen Saison



Spitzenreiter der Nordost-Staffel ist der ATSV Erlangen mit 54 Punkten, gefolgt vom TSV Nürnberg-Buch (46 Punkte). Eine Chance auf den Aufstiegsrelegationsplatz hat neben dem TSV Neudrossenfeld (40) auch der SC Feucht (40). Die Vereine ab Platz 5 (SG Quelle Fürth, 31 Punkte) liegen schon deutlich zurück.



642 Tore wurden bisher erzielt (Durchschnitt : 3,55 Treffer pro Spiel). Bester Torschütze ist Michael Weiß (SC Schwabach) mit 16 Treffern vor Ahmet Kulavas (ATSV Erlangen, 15). Platz 3 teilen sich Udo Brehm und Philip Lang (je 12, beide TSV Nürnberg-Buch).



26 Rote Karten (29 in der Vorsaison) und 35 Mal Gelb-Rot (47) wurden verteilt. Der einzige Verein ohne Platzverweis ist der TSV Neudrossenfeld. Die meisten Roten bekamen der SC Feucht und der VfL Frohnlach (je vier), die meisten Ampelkarten kassierte der TSV Sonnefeld. Die Fairness-Tabelle führt der ATSV Erlangen mit 35 Punkten an, gefolgt vom SV Memmelsdorf (43) und dem TSV Neudrossenfeld (46).



439 Spieler wurden in den 181 Spielen eingesetzt. 14 Spieler haben alle Partien komplett absolviert, darunter Carsten Hahn vom TSV Neudrossenfeld.



21 Trainer standen bis zur Winterpause an der Seitenlinie. Beim FC Lichtenfels wirkt ein Trainergespann mit Alexander Grau und Christian Goller. Zwei Vereine wechselten den Trainer. Beim SC Schwabach übernahm Tobias Ochsenkühn das Amt von Alexander Maul. Bei der SpVgg Erlangen warf Stefan Steiner hin. Neuer Erlanger Trainer ist Bernd Fuchsbauer.



34 784 Zuschauer kamen in die 18 Stadien, ein Schnitt von 193 Besuchern pro Spiel (168 in der Vorsaison). Zuschauerliebling ist der TSV Sonnefeld mit durchschnittlich 374 Besuchern vor dem VfL Fronlach (304) und dem FC Lichtenfels (297). Der TSV Neudrossenfeld kommt mit 189 Zuschauern auf Platz 9. dme