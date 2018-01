Trainer der N.H. Young Volleys warnt vor dem Aufsteiger aus Mauerstetten

Vor einer weiten Reise stehen die N.H. Young Volleys in der Volleyball-Regionalliga der Frauen: Die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld muss am Sonntag (16 Uhr) beim SV Mauerstetten im Ostallgäu antreten. Obwohl die Gäste aktuell Tabellenzweiter sind, gelten sie beim Aufsteiger nicht als Favorit.



Frauen-Regionalliga Süd-Ost

SV Mauerstetten - N.H.Young Volleys



Die Gastgeberinnen schafften in der vergangenen Saison nach sieben Jahren in der Bayernliga und mehreren misslungenen Aufstiegsversuchen in der Relegation den Sprung in die Regionalliga. Der SVM gilt als ein stabiles und eingespieltes Team. Dessen Ziel ist es, dem Gegner die eigene Spielweise aufzudrücken. Bislang haben die Allgäuerinnen eine Regionalligapartie absolviert. Diese gewannen sie beim TV Erlangen mit 3:0 und traten dabei sehr dominant auf.



"Wir wissen, dass wir von Anfang an sehr wach sein müssen, damit das gegen uns nicht auch geschieht", warnt Marc d'Andrea. Der Volleys-Trainer erwartet ein von Taktik geprägtes Auswärtsspiel, da Mauerstettens Zuspielerinnen in der Lage sind, Partien "sehr schnell eine ganz andere Note zu geben". Obwohl sich sein Team zuletzt gegen Topmannschaften behauptet hat, weist d'Andrea die Favoritenrolle gegen den Aufsteiger von sich: "Ich erwarte beim SV Mauerstetten ein Duell auf Augenhöhe. Die Gastgeberinnen haben eine Menge Qualität zu bieten."



Auch Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm warnt davor, den Gegner aufgrund der Tabellensituation zu unterschätzen. Zwar ist seinem Team mit drei Siegen bei nur einer knappen Niederlage ein starker Saisonstart gelungen, doch andere Mannschaften haben zum Teil erst einen Einsatz gehabt. Die Tabelle sei aktuell nicht aussagekräftig.



Zudem habe die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld bei einem Vorbereitungsturnier in München im Spiel gegen die zweite Mannschaft des SV Mauerstetten "einige Probleme" gehabt. "Natürlich darf man Vorbereitungsspiele nicht überbewerten, aber wir wissen, dass da eine schwere Aufgabe auf uns zu kommt", sagt Böhm. "Allerdings müssen sich unsere Mädels nicht verstecken und können mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen."



Mit einer ähnlich guten Leistung wie zuletzt beim 3:0-Heimsieg gegen den TSV Friedberg sei ein Sieg im Allgäu möglich. Für dieses Ziel steht den Young Volleys der komplette Kader zur Verfügung.



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna und Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf. cb