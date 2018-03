Top-Duo marschiert in der A-Klasse 6 vorne weg

Bis zum 22. Spieltag der A-Klasse 6 Kulmbach hat es gedauert, doch jetzt hat es geklappt: Der SV Cottenau hat seinen ersten Saisonsieg geholt. Das 3:1 beim VfR Neuensorg gibt dem Schlusslicht wieder Hoffnung im Abstiegskampf.



An der Spitze gaben sich die beiden Topteams keine Blöße: Der SV Hutschdorf bleibt nach dem 3:0-Heimsieg gegen Ködnitz erster Verfolger von Tabellenführer BC Leuchau (4:1 in Guttenberg).



A-Klasse VI Kulmbach

SG Neuenmarkt/Wirsberg - FC Kirchleus 1:1



Im ersten Abschnitt waren die Gäste besser und hatten bei Lerners Pfostenschuss Pech. In der 36. Minute verwertete Pöhlmann eine Hereingabe zum 0:1. Für die SG blieben im ersten Abschnitt Chancen Mangelware. Aber kurz vor dem Halbzeitpfiff scheiterte Werner knapp.



Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen. Nachdem er selbst zuvor gefoult worden war, verwandelte Kimmich den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1. Beide Teams vergaben in der Folge ihre Siegchancen: Lerner (FC) schob den Ball knapp am Tor vorbei, Mühlbauer (SG) traf nur den Pfosten.

Schiedsrichter: Kestel (Wilhelmstal). - Zuschauer: 50 . - Tore: 0:1 Pöhlmann (36.), 1:1 Kimmich (60./Foulelfmeter). fw



SV Lanzendorf - ATS Wartenfels 3:0



Die Heimelf dominierte die erste Hälfte, vergab aber selbst beste Chancen. Im zweiten Durchgang spielte den weiter stark auftretenden Lanzendorfern ein Eigentor zum 1:0 in die Karten. Die einzige Großchance hatten die offensivschwachen Gäste, bei denen Torhüter Rainer Herrmann bester Mann war, bei einem Pfostentreffer (75.). Als Dennis Russ einen Abpraller zum 2:0 (84.) verwertet hatte, war die Partie entschieden. Ondria erhöhte per Elfmeter noch auf 3:0 für den SVL, der in Mason Allen, Russ, Fabricio Schubert, Dominic Walberer und Philipp Weber ein starkes Quintett in seinen Reihen hatte.

Schiedsrichter: Weid (FC Burgkunstadt). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 (51./Eigentor), 2:0 Russ (84.), 3:0 Ondria (89./Foulelfmeter). svl



SV Hutschdorf - TSV Ködnitz 3:0



Der TSV vergab in der Anfangsphase gute Torchancen. Der SV wurde erst kurz vor der Pause gefährlich, schoss aber zweimal aus guter Position über das Tor. Im zweiten Durchgang trumpften die Hausherren dann auf: Erst scheiterte Klaus (52.) an der Querlatte, dann erzielte Sack (53.) das 1:0. Der kampfstarke TSV vergab in der 70. Minute die Riesenchance zum Ausgleich. Das rächte sich: M. Denk (80.) und Klaus (86.) mit einem Schuss aus 45 Metern über den weit vor seinem Tor stehenden Keeper machten mit ihren Treffern den Heimsieg perfekt.

Schiedsrichter: Kemnitzer (BSC Tauperlitz). - Zuschauer: 55. - Tore: 1:0 Sack (53.), 2:0 M. Denk (80.), 3:0 Klaus (86.). bd



SG Guttenberg/Kupferberg - BC Leuchau 1:4



Die Hausherren mussten gegen den Spitzenreiter auf einige Stammkräfte verzichten, waren aber gut eingestellt. Bereits in der vierten Minute setzte sich Olland gegen zwei Gegenspieler durch und spitzelte den Ball ins Tor. Doch kurz darauf ließ die SG-Abwehr den Leuchauern zu viel Platz - 1:1 (5.). In der Folge bauten die Gäste mehr Druck auf, doch sie vergaben ihre Chancen. Bei den Hausherren verpassten Solle und Laaber das mögliche 2:1. Nach einer Stunde gelang dem BC mit einem verwandelten Handelfmeter das 1:2. Das Endergebnis fiel zu hoch aus, da die Heimelf dem Spitzenreiter doch einige Probleme bereitet hatte.

Schiedsrichter: Zwosta (FC Hirschfeld). - Zuschauer: 60. - Tore: 1:0 Olland (4.), 1:1, 1:2 Band (5. und 62.), 1:3 Wehner (85.), 1:4 Heumann (90.). jh



VfR Neuensorg - SV Cottenau 1:3



In der 25. Minute legte Matthias Schramm den Ball im Strafraum quer auf Rödel, der mit einem eher harmlosen Kullerball das 1:0 erzielte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.



Die nächsten Treffer fielen aber erst nach dem Seitenwechsel. Die Gäste machten Druck und erzielten mit einem Kolbe-Kopfball nach einer Ecke den Ausgleich. Der VfR versuchte zu kontern, vergab aber eine Doppelchance. Beide Teams spielten voll auf Sieg - und den holten sich die Gäste dank Ströhlein. Der Cottenauer veredelte erst einen Konter zum 1:2 und ließ kurz vor Schluss das 1:3 folgen.

Schiedsrichter: Ochs (ASV Stockenroth). - Zuschauer: 35. -

Tore: 1:0 Rödel (25.), 1:1 Kolbe (47.), 1:2, 1:3 Ströhlein (75. und 88.). schr



SpVgg Wonsees - BSC Kulmbach 0:0



Schiedsrichter: Pflefka (TSV Schammelsdorf). - Zuschauer: 100.



TSV Melkendorf - Fortuna Untersteinach 1:1



Schiedsrichter: Kohles (TSV Neukenroth). - Zuschauer: 30. - Tore: 0:1 Spindler (3.), 1:1 Akbulut (17.)



Vatanspor Kulmbach - SV Burghaig 1:0



Schiedsrichter: Klüsekamp (SpVgg Isling). - Zuschauer: 30. - Tor: Gündüz (47.).



A-Klasse 7 Bayreuth/Kulmbach

TSV Bindlach II - TSV Stadtsteinach II 4:4



Schiedsrichter: Herath (Haibach). - Zuschauer: 20. - Tore: 0:1, 0:2 Hörteis (21. und 22.), 1:2 Steinert (39.), 1:3 Süß (58.), 2:3 Knoll (75./Eigentor), 3:3 Graef (85./Elfmeter), 3:4 Süß (90.), 4:4 Graef (90. +3).