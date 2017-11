Im dritten Satz schien die Partie beim favorisierten SV Esting bereits verloren. Vier Matchbälle hatten die N.H. Young Volleys gegen sich. Doch die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld bewies Moral und erkämpfte sich den Satzausgleich. Im fünften Durchgang der Partie der Frauen-Regionalliga machten die Oberbayerinnen den 3:2 (25:17, 25:23, 24:26, 6:25, 19:17)-Heimsieg allerdings perfekt.



Frauen, Regionalliga Süd-Ost

SV Esting -

N.H.Young Volleys 3:2



Die Young Volleys starteten mit druckvollen Aufschlägen und Angriffen. Nach der 4:1-Führung übernahmen aber die Gastgeberinnen mit ihrer schnellen Spielweise das Kommando. Hinzu kamen Unkonzentriertheiten und Fehler im Spiel der Gäste. So holte sich Esting Satz 1 mit 25:17.

Im nächsten Durchgang reagierten die Spielerinnen von Gästetrainer Marc d'Andrea besser auf die druckvollen Aufschläge, agierten vor allem in der Abwehr flexibler und kämpften um jeden Ball. Doch die Gästeführungen glich Esting dank seiner enorme Abschlaghöhe immer wieder aus. Ausgerechnet in der Endphase des Satzes ging die Stabilität im Neudrossenfelder Spiel verloren - der Durchgang ging mit 25:23 an das Heimteam.



Erfolgreiche Umstellung

Ausgeglichenheit auch im dritten Abschnitt. Die taktische Umstellung, Leonie Stöcker auf der Diagonalposition einzusetzen, um den eigenen Block zu stärken, brachte den Young Volleys Punkte. Doch fehlte auch die letzte Konsequenz. Beim Stand von 24:21 benötigten die Gastgeberinnen nur noch einen Punkt, um den Heimsieg perfekt zu machen.

Mit dem Rücken zur Wand erhöhten die Young Volleys das Risiko beim eigenen Aufschlag, spielten ihre Gegnerinnen im Angriff clever aus und erkämpften sich das 24:24. Der nächste Punkt ging dann zwar an die Estingerinnen, doch auch den vierten Matchball wehrten die Gäste ab. Mit drei Aufschlagpunkten sicherte Zuspielerin Meike Schirmer den 27:25-Satzgewinn für das Gästeteam.



Demonstration der Stärke

"Esting ist einer der stärksten Mannschaften der Liga. Wir haben bis zum zweiten Satz gebraucht, um uns taktisch auf sie einzustellen", sagte d'Andrea. "Vor allem ihr Aufschlag und der abschlagshohe Einbeiner machten uns Probleme. Wir haben unsere Spielstrategie allerdings sehr konsequent weitergespielt. Selbst dann noch, als wir drei Matchbälle gegen uns hatten." Und anschließend demonstrierte seine Mannschaft eindrucksvoll ihre Stärke. Eine Aufschlagserie nach der anderen bescherte der Mannschaft von Marc d'Andrea einen Punkt nach dem anderen. Zudem glänzten die Young Volleys mit platzierten Angriffen und tollem Stellungsspiel im Block. Über die Zwischenstände 14:1 und 18:2 holten sich die Gäste den vierten Durchgang mit 25:6.

Nun musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Die Teams begegneten sich nun wieder auf Augenhöhe und zeigen Volleyball auf hohem Niveau. Bei der Spielgemeinschaft aus Neudrosenfeld und Hollfeld ermöglichte vor allem die stabile Annahme ein konstantes Zuspiel.



Sechs Matchbälle vergeben

Die Gäste setzten sich ab und hatten den Sieg vor Augen - doch ließen sie sechs Matchbälle ungenutzt. Die Estingerinnen spielten in diesen Situationen ihre Erfahrung aus und hatten Erfolg mit ihren taktischen Wechseln. Der Entscheidungssatz ging mit 19:17 an die Gastgeberinnen. "Dass wir fast noch gewonnen hätten, spricht für die mentale Stärke unserer Mannschaft", lobte Volleys-Trainer d'Andrea. "Ich rede heute noch etwas stolzer als sonst schon von meinem Team."

Am kommenden Samstag spielen die Young Volleys vor heimischer Kulisse gegen den TSV Obergünzburg. Spielbeginn in der Dreifach-Turnhalle der Friedrich-von-Ellrodt-Volksschule in Neudrossenfeld ist um 18.30 Uhr.



N.H. Young Volleys: Böhm, Gnade, Höreth, Lauterbach, Mayer, Jo. Meisel, Schirmer, Steeger, Stöcker, Ullrich, Wolf. ew