Tigers verlieren hart umkämpftes Kellerduell

Ebenso wie Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers hatten auch deren Gäste, die Lausitzer Füchse, Rückenwind durch zuletzt zwei Siege. So entstand ein spannendes, knappes Kellerduell (die Füchse standen auf Tabellenplatz 12, die Tigers sind Vierzehnter), das die Füchse aus Weißwasser durch ein überlegen geführtes Mitteldrittel und teils spektakuläre Paraden ihres Torhüters Franzreb mit 2:1 für sich entschieden.



Das nächste Spiel der Tigers findet bereits heute Abend (20 Uhr) statt. Der zehntplatzierte EC Bad Nauheim gastiert im Bayreuther Eisstadion.



DEL 2

Bayreuth Tigers -

Lausitzer Füchse 1:2

Beide Teams starteten taktisch stark in die Partie. Durch das engmaschige Bollwerk in der neutralen Zone hatten es die Stürmer beider Mannschaften schwer und auch die Passwege blieben meist verschlossen. Einzelne gefährliche Szenen blieben sichere Beute der Goalies. Nach einer Viertelstunde fanden die Tigers immer häufiger Lösungen aus der Pattsituation und erarbeiteten sich mehrere gute Torchancen, die der starke Gäste-Tormann Franzreb aber zunächst parierte. Als Nehers Fernschuss mehrfach abgefälscht bei Geigenmüller landete, reagierte der sofort und schob den Puck zur 1:0-Führung für die Tigers ins Tor.



Im zweiten Abschnitt änderten sich die Verhältnisse. Weißwasser übernahm immer mehr Spielanteile und setzte sich, angetrieben vom immer stärker aufspielenden Jeff Hayes, im Angriff fest. Götz belohnte die Gäste mit dem Ausgleichstreffer, nachdem Tigers-Goalie Vosvrda einen guten Schuss von Ranta zwar zur Seite abwehrte, aber gegen Götz' Nachschuss machtlos war. Die Füchse machten weiter Druck und ließen den Tigers kaum Zeit zu eigenen Angriffen. Schließlich belohnte sich Hayes nach schönem Zuspiel von Schmidt mit dem Treffer zur 2:1-Führung der Füchse selbst für sein starkes Auftreten. Erst in den letzten 90 Sekunden dieses Abschnitts erholten sich die Tigers von diesem Gegentor, doch Luciani und Chouinard scheiterten bei ihre guten Chancen knapp am Schlussmann Franzreb.



Im Schlussdrittel mauerten sich die Füchse ein und setzten auf Konter, so dass die Tigers die Initiative übernehmen mussten. Lange fehlte es den Bayreuthern an Ideen. Im Powerplay (50. Minute) bekam Luciani die bisher beste Chance, sein Torschuss wurde erst kurz vor der Linie geklärt. Auf der Gegenseite musste Vosvrda nach Kontern der Gäste mehrmals rettend eingreifen.

Im Schlussspurt nutzte die Heimmannschaft eine weitere Überzahl zu einem Dauerfeuer auf Franzreb, aber er und seine Vorderleute hielten dem stand. Als Tigers-Trainer Waßmiller seinen Torwart Vosvrda gut 90 Sekunden vor Ende für einen sechsten Feldspieler vom Eis nahm, spitzte sich die Situation weiter zu. Viele Torschüsse und turbulente Szenen gab es noch, aber der teilweise spektakulär rettende Füchse-Torhüter schien unüberwindbar. red

Bayreuth Tigers: Vosvrda, Hartung - Gerstung, Pavlu, Neher, Linden, Müller, Potac, Mayer - S. Busch, Geigenmüller, Kolozvary, Chouinard, Gams, V. Busch, Stas, Luciani, Ontl, Gläser

Zuschauer: 1522. - Strafminuten: Bayreuth 4, Weißwasser 6. - Tore: 1:0 Geigenmüller (17.), 1:1 Götz (24.), 1:2 Hayes (33.)