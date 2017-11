Tigers müssen in der Offensive improvisieren

Ein direkter Konkurrent im Kampf um die Play-offs in der DEL2 und ein Aufsteiger warten am Wochenende auf die Bayreuth Tigers. Bei den Ravensburg Towerstars (Freitag, 20 Uhr) und gegen die Tölzer Löwen (Sonntag, 18.30 Uhr) wird Neuzugang Anthony Luciani seine ersten beiden Partien im Tigers-Trikot absolvieren.



In welcher Reihe der Kanadier spielen wird, ließ Trainer Sergej Waßmiller offen. Umstellen muss er die Angriffsformationen auf jeden Fall. Der verletzte Sergej Stas fällt aus, hinter dem Einsatz von Luca Gläser steht zumindest für Freitag ein großes Fragezeichen. Ob die Förderlizenzspieler aus Nürnberg zur Verfügung stehen, wird sich kurzfristig entscheiden.



DEL2

Ravensburg Towerstars -

Bayreuth Tigers

Freitagsgegner Ravensburg Towerstars hinkt deutlich hinter den eigenen Erwartungen hinterher und liegt nach Punkten gleichauf mit den Tigers. Licht und Schatten liegen bei den Towerstars nah beieinander: Gelang am vergangenen Wochenende zunächst ein 6:2-Heimsieg gegen Bietigheim, setzte es am Sonntag in Freiburg eine Niederlage. Zudem gaben sie am Mittwoch in Dresden eine 3:0-Führung aus der Hand und unterlagen nach Verlängerung. Großes Manko ist die Chancenverwertung - und das trotz so namhafter Spieler wie Brian Roloff, Jakub Svoboda, Adam Lapsansky, Robin Just oder Arturs Kruminsch im Sturm.



Die Defensive legte besonders zu Saisonbeginn - unter anderem auch beim 6:2-Heimsieg der Tigers im Hinspiel - zu viel Offensivdrang an den Tag und ließ sich immer wieder auskontern. Knapp 3,5 Gegentore pro Spiel sind für die ambitionierten Ravensburger zu viel.



Bayreuth Tigers -

Tölzer Löwen

Bad Tölz holte im Hinspiel gegen die Tigers seinen ersten Saisonsieg und startete danach einen kleinen Zwischenspurt. Mit 14 Punkten sind die Löwen aber immer noch Schlusslicht. Gestützt auf große Teile des Aufstiegskaders ereilte die Tölzer früh das Verletzungspech. Auf den Ausfall des Finnen Tuomas Vänttinen reagierten sie mit der Verpflichtung seines Landsmanns Joonas Vihko, der ordentliche Leistungen abliefert.



Topscorer ist Marcel Rodman, gefolgt von Philipp Schlager und Verteidiger André Lakos. Hauptproblem der Löwen ist mit 73 Gegentreffern in 18 Spielen die Defensive. Dass die Löwen trotzdem ein unangenehmer und gefährlicher Gegner sind, wissen die Bayreuther aber aus dem 4:6 im Hinspiel. red