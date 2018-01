Tigers legen in Heilbronn nach

Es läuft wieder besser bei den Bayreuth Tigers. Viele Wochen lang blieb der Eishockey-Zweitligist sieglos, bis er am vorangegangenen Spieltag einen 7:2-Heimerfolg gegen die Dresdner Eislöwen gefeiert hatte. Nun legten die Tigers mit einem 3:2-Auswärtssieg nach Penalty-Schießen bei den Heilbronner Falken nach, die zuletzt die Top-Teams aus Kassel, Frankfurt und Bietigheim bezwangen.



DEL 2

Heilbronner Falken -

Bayreuth Tigers 2:3 n.P.

In den ersten beiden Spielabschnitten hatten die Gastgeber mehr Spielanteile und die Tigers waren hauptsächlich mit Verteidigen beschäftigt. Eine der wenigen Chancen verwandelte Luciani allerdings direkt zur Führung: Der Kanadier überwand den Heilbronner Torsteher in der 10. Spielminute mit einem Präzisionsschuss. Die 1:0-Führung nahmen die Tigers mit in die erste Pause.

Den zweiten Abschnitt begannen die Falken noch druckvoller. Nach fünf Minuten spielten sich die Tigers dann frei und auf beiden Seiten entstanden Chancen. Als die Bayreuther kurzzeitig auf Mayer verzichten mussten, nutzten die Falken das Überzahlspiel zum Ausgleichstreffer. Im Schlussabschnitt nahmen die Teams mehr Strafen in Kauf. Zunächst musste Heilbronns Alderson pausieren, im Anschluss die Tigers-Spieler Geigenmüller und Pavlu auf Bayreuther Seite. Der Heilbronner Lavallee nutzte die Überlegenheit zum 2:1-Führungstreffer. Der setzte in den Tigers noch einmal neue Energie frei und für das folgende druckvolle Angriffsspiel belohnte sich das Team mit Lucianis zweitem Treffer, als dieser in einer Überzahlsituation eine Direktabnahme im Winkel des Heilbronner Tores versenkte.



In der Overtime hatte der Heilbronner Alderson alleine vor dem Tigers-Torhüter Vosvrda die Chance auf den Siegtreffer, doch der Bayreuther Goalie behielt die Nerven und rettete sein Team ins Penalty-Schießen. Hier bewies Chouinard Nervenstärke: Er fuhr auf den Heilbronner Torwart zu, schlug einen Haken und schob den Puck mit der Rückhand durch dessen Schoner zum 3:2-Siegtreffer. Die weiteren Schützen beider Seiten trafen nicht mehr. red



Zuschauer: 1332. - Strafminuten: Heilbronn 10, Bayreuth 12. - Tore: 0:1 Luciani (10.), 1:1 Heatley (28.), 2:1 Lavalee (45.), 2:2 Luciani (57.), 2:3 Chouinard (im Penalty-Schießen).