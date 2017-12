Tigers laufen in Kaufbeuren mit neuem Stürmer auf

Eishockey-Zweitligist Bayreuth Tigers hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 18 Jahre alte Tölzer Timo Gams wird bereits am Freitagabend (22. Dezember) im Auswärtsspiel gegen den ESV Kaufbeuren (19.30 Uhr) auflaufen.



Während die Allgäuer in der Vorsaison bis ins Halbfinale der Play-offs kamen, liegen sie in der laufenden Spielzeit im Tabellenmittelfeld. Die anfängliche Euphorie des ESV, ausgelöst auch durch den Umzug in die neue Arena, ist in den vergangenen Wochen etwas verflogen. Gefährlich bleibt die Mannschaft allemal, auch weil sie viele Leistungsträger der Vorsaison halten konnte. Im Sturm sind das die Finnen Sami Blomqvist (15 Tore/23 Assists) und Joona Karevaara (9/14). In der Defensive müssen die Bayreuther an Ex-Tiger Christopher Kasten und einem der besten Torhüter der Liga, Stefan Vajs, vorbei.



Vielleicht gelingt das dem neuen Tiger Gams, der als Nachwuchsspieler in Bad Tölz und anschließend in Salzburg spielte, bevor er nach Tölz zurückkehrte und im dortigen DNL-Team mit 27 Toren in 16 Partien zum Topscorer wurde. Zudem lief er zwei Mal für die DEL2-Mannschaft der Tölzer auf. "Nach den Ausfällen von Voronov und Drews mussten wir reagieren. So haben wir die Gelegenheit genutzt, einen weiteren jungen und talentierten Spieler nach Bayreuth zu holen," erklärt Tigers-Manager Dietmar Habnitt die Neuverpflichtung.



Personalsituation entspannt sich

Insgesamt hat sich die Kadersituation entspannt. Neben den länger verletzten Sebastian Mayer, Thomas Voronov und Yannick Drews fehlen noch Martin Heider und Luca Gläser. Eugen Alanov ist für Nürnberg im Einsatz. Alle weiteren Spieler inkl. dem von der U20-Nationalmannschaft zurückgekehrten Valentin Busch sind einsatzbereit. Im Tor wird Friedrich Hartung stehen. red