Tigers-Kontingentspieler drehen auf

Die neue Paradelinie sicherte dem Eishockey-Zweitligisten Bayreuth Tigers den 6:4-Heimsieg gegen den EC Bad Nauheim: Fünf Tigers-Treffer gingen auf das Konto von Eric Chouinard, Sergej Stas und Anthony Luciani. Der spannende Schlagabtausch war vor allem das Resultat von schweren Abwehrfehlern auf beiden Seiten. Dass Bayreuth daraus als Sieger hervorging, lag auch am starken Tigers-Torhüter Vosvrda, der mehrmals die Fehler seiner Vorderleute ausbügelte.



DEL 2

Bayreuth Tigers -

EC Bad Nauheim 6:4

Tigers-Trainer Sergej Waßmiller nutzte die Partie für einige Umstellungen. Rückkehrer Kolupaylo ersetzte Kolozvary, der nach vielen intensiven Wochen pausieren durfte. Ontl rückte in die Mitte, flankiert von Geigenmüller. Auch in der Abwehr gab es Änderungen, was aber nicht die vielen Defensivfehler erklärt, die den Gästen einen Blitzstart ermöglichten. So zog Sylvester nach wenigen Sekunden ungestört aus der neutralen Zone auf Vosvrda zu und traf zum 0:1. Luciani gelang bei einem der wenigen schnellen Gegenzüge der Ausgleich.



Im zweiten Abschnitt ging es Schlag auf Schlag, nahezu ohne Defensivarbeit auf beiden Seiten. Kolupaylo und Stas, nach schnellem Querpass von Chouinard, brachten Bayreuth in Front (31. Minute). Bettahar traf unbedrängt zum Anschluss und auch dem 4:2 per Break von Chouinard schlugen die Wetterauer schnell zurück: Meland und Reimer bekamen viel zu viel Freiraum und stellten den Ausgleich her.



Für den letzten Abschnitt haben beide Trainer mehr Abwehrarbeit angemahnt. Beim EC wurde das durch den verletzungsbedingten Ausfall von Mannes und Stiefenhofer erschwert, die Stürmer Meland und Sylvester mussten nach hinten. Die Tigers brachten etwas mehr Stabilität ins Spiel und profitierten weiter von Nauheimer Fehlern. Einen davon nutzte der Spieler des Tages Chouinard mit cleverer Bewegung zum 5:4. Stas gelang ein weiterer Treffer, nachdem er von Luciani stark in Szene gesetzt wurde. EC-Trainer Kujala nahm zwar noch für zwei Minuten seinen Goalie für einen weiteren Feldspieler vom Eis, Tore folgten aber keine mehr. red



Zuschauer: 1139. - Strafminuten: Bayreuth 4, Bad Nauheim 2. - Tore: 1:0 Sylvester (1.); 1:1 Luciani (13.); 2:1 Kolupaylo (31.); 3:1 Stas (34.); 3:2 Bettahar (35.); 4:2 Chouinard (36.); 4:3 Meland (38.); 4:4 Reimer (39.); 5:4 Chouinard (47.); 6:4 Stas (62.)