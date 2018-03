Testspiel: TSV Neudrossenfeld verspielt 2:0-Führung

Eine ansprechende Leistung zeigte Landesligist TSV Neudrossenfeld im letzten Testspiel vor dem Start in die Restsaison. Nach starker erster Hälfte schlichen sich aber zu viele Fehler ein, so dass die Partie gegen den Bayernligisten SpVgg Jahn Forchheim mit 2:3 (2:0) verloren ging.



Dagegen besiegte Regionalligist SpVgg Bayreuth die SpVgg Selbitz (Landesliga) mit 1:0.



Testspiele

TSV Neudrossenfeld - SpVgg Jahn Forchheim 2:3



Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen, da die Neudrossenfelder zu viel Respekt zeigten. Doch die Forchheimer verpassten das 1:0. Nach einer Viertelstunde agierte der TSV aggressiver und setzte den Gegner früher unter Druck. Die Führung durch Daniel Gareis, der den Ball vom Strafraumeck in die lange Ecke des Jahn-Tores schlenzte, war dennoch etwas überraschend - war es doch die erste gefährliche Aktion der Hausherren.



Anschließend bestimmte der Landesligist das Spielgeschehen und erspielte sich einige gute Chancen. Engelbrecht und Kolb scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Jeweils klärte ein Feldspieler der Gäste auf der Linie. Einmal waren die TSV-Kicker aber noch erfolgreich: Engelhardt setzte Kolb mustergültig in Szene, der zur verdienten 2:0-Pausenführung vollendete.



Nach dem Seitenwechsel leisteten sich die Neudrossenfelder viele Fehler und brachten den Bayernligisten zurück in die Partie. So lief der TSV beim Anschlusstreffer von Ad. Selmani in einen stark vorgetragenen Konter. Beim 2:2 war die Abstimmung auf der Außenbahn mangelhaft, so dass die Forchheimer mit einem simplen Doppelpass zu einer freien Schussbahn kamen. Zudem machte sich beim TSV der enorme läuferische Aufwand der ersten Stunde bemerkbar, die Kräfte schwanden.



Die wenigen guten Torchancen vergaben Greef und Kolb. So bestrafte Ar. Selmani in der Schlussphase eine Unachtsamkeit in der TSV-Deckung mit dem 2:3. Der TSV muss nun im Training an der defensiven Stabilität arbeiten. Dagegen zeigte sich erneut, dass in der Offensive schon viel zusammenpasst.

ts

Tore: 1:0 Gareis (20.), 2:0 Kolb (31.), 2:1 Ad. Selmani (53.), 2:2 Misic (64.), 2:3 Ar. Selmani (84.)



SpVgg Bayreuth - SpVgg Selbitz 1:0



Die SpVgg Bayreuth ist bereit für die Restsaison, auch wenn das knappe Ergebnis der Partie das nur bedingt vermuten lässt. "Ich bin mit dem Auftritt zufrieden, allerdings hätten wir schon das eine oder andere Tor mehr machen müssen", wird der Altstädter Trainer Christian Stadler auf der Vereinshomepage zitiert.



Zwei Dinge standen dem im Weg: die mangelnde Chancenverwertung und kurioserweise der eigene Torwart. Da die Selbitzer ohne Keeper angereist waren, hütete Bayreuths Alexander Skowronek das Tor der Gäste - und zeigte eine tolle Leistung.



Die Altstädter waren gegen den kampfstarken Landesligisten das tonangebende Team und erspielten sich einige Chancen. Doch Skowronek ließ nur einen Treffer zu. In der 56. Minute legte Knezevic quer auf Hobsch, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einschob.



Tor: 1:0 Hobsch (56.). red