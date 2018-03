Starkes Trio sichert Heimsieg des TV Marktleugast

Der TV Marktleugast hat seinen dritten Platz in der Frauen-Bezirksoberliga verteidigt. Nach dem 22:17-Heimsieg gegen den HSV Hochfranken beträgt der Vorsprung auf die Verfolger zwei Punkte. Nun kommt es am Sonntag (14.45 Uhr) zum Spitzenspiel des zweitplatzierten TSV Weitramsdorf gegen den TVM.



Bezirksoberliga, Frauen

TV Marktleugast - HSV Hochfranken 22:17



Mit dem Sieg revanchierte sich der TVM für die Hinspielniederlage - allerdings taten sich die Gastgeberinnen gerade in der ersten Halbzeit schwer. Das lag auch daran, dass die Wechselmöglichkeiten durch die Ausfälle von Lara Burger und Lena Angermann eingeschränkt waren. Obwohl Youngster Julia Schott Verantwortung übernahm und sogar einen Treffer erzielte, startete Marktleugast sehr holprig in die Partie.



Die Gäste lagen fast durchgehend in Führung. Über die Zwischenstände 1:2, 3:3, 4:6 und 4:7 hatten sie beim 5:8 einen Drei-Tore-Vorsprung herausgeworfen. Doch der TVM hielt angeführt von der starken Spielmacherin Sandra Dietrich dagegen und stellte bis zum Ende der ersten Halbzeit wieder den Anschluss her. Beim Stand von 10:11 ging es in die Kabinen.



Nach Wiederanpfiff wuchs der Rückstand der Gastgeber zwar wieder an (11:13), doch es sollte die beste Phase der TVM-Frauen folgen. In dieser überzeugten Vanessa Wunner, Dietrich und Eva Kauper als zuverlässige Torschützen. Zudem ließ die bärenstarke Defensive um Torhüterin Maria Wenig fast nichts zu. Aus dem Rückstand wurde eine 17:14-Führung.



Das junge Gästeteam gab sich noch nicht geschlagen, bewies viel Kampfgeist und kam wieder auf 17:16 heran. Doch drei TVM-Treffer in Folge zerstörten die Hoffnungen des HSV Hochfranken auf ein Erfolgserlebnis. Zudem bissen sich die Gäste nun an der Marktleugaster Abwehr die Zähne aus. So hatten die Gastgeberinnen in den Schlussminuten den klar längeren Atem, der verdiente Heimsieg geriet deshalb nicht mehr in Gefahr.



TV Marktleugast: Christina Ehret, Maria Wenig - Sandra Dietrich (5/1), Carolin Ehret, Julia Goller, Eva Kauper (6), Jennifer Lauterbach (1), Julia Schott (1), Katharina Schott, Eva Söllner (1), Vanessa Wunner (8/4).



TSV Weitramsdorf - TV Marktleugast



Den Frauen des TV Marktleugast bleibt nach dem Donnerstagseinsatz nur eine kleine Verschnaufpause. Bereits am Sonntag steht das Topspiel beim Tabellenzweiten TSV Weitramsdorf an. Das Hinspiel gewann der TVM mit 27:24. Doch in Weitramsdorf erwarten die Mannschaft von Spielertrainerin Sandra Dietrich frenetische Zuschauer, die den TSV nach vorne peitschen. Auch deshalb gilt der TSV als sehr heimstarkes Team: In eigener Halle mussten die Weitramsdorferinnen nur Spitzenreiter TV Gefrees (23:26) den Vortritt lassen.



Der TV Marktleugast hofft, dass Lena Angermann und Lara Burger am Sonntag wieder einsatzfähig sind. Anwurf der Partie in der Bayernhalle in Bad Rodach ist um 14.45 Uhr. ek