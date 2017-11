SpVgg Bayreuth will zurück in Erfolgsspur

Groß war die Enttäuschung beim Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth am vergangenen Wochenende: Nach einem unglücklichen 0:1-Halbzeitrückstand sah der Bayreuther Hobsch zu Beginn der zweiten Hälfte Gelb-Rot. Daraufhin brach die Mannschaft komplett zusammen und verlor mit 0:6. Gegen den VfR Garching wollen die Altstädter am Samstag um 14 Uhr im heimischen Hans-Walter Wild-Stadion auf die Erfolgsspur zurückkehren.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth -

VfR Garching

Gegen die auswärtsstarke Oberbayern gilt es vor allem, eine konstante Abwehr-Leistung zu zeigen. Die hinterließ beim 0:6 in Ingolstadt gar keinen so schlechten Eindruck - auch wenn das kurios klingt.

"Ärgerlich, dass ein Spiel so läuft", sagt Wolfgang Mahr. Dabei dürfte den Sportlichen Leiter der SpVgg auch manche Schiedsrichter-Entscheidung geärgert haben. Luca Beretic versagte den Bayreuthern noch vor dem ersten Gegentreffer zwei Elfmeter. Patrick Hobsch des Platzes zu verweisen war ebenfalls strittig.



Allerdings hätte die Altstadt auch weiterkämpfen können, "aber nach der Gelb-Roten Karte sind wir komplett auseinandergefallen. Das darf so nicht passieren", sagt SpVgg-Trainer Christian Stadler und richtet die Kritik an das eigene Team. "Wir haben das am Montag gemeinsam besprochen. Das Team war sehr einsichtig. Ich bin mir sicher, dass so etwas so schnell nicht wieder passiert." Das Spiel in Ingolstadt sei abgehackt, nun müsse man sich auf die kommende Aufgabe konzentrieren. "Garching spielt auswärts sehr diszipliniert, da brauchen wir eine konzentrierte Leistung. Sie haben einige sehr gute Einzelspieler. Wir müssen mit demselben Willen und derselben Leidenschaft wie gegen Seligenporten auftreten, dann können wir wieder gewinnen", sagt der Trainer. "In der Tabelle geht es immer noch sehr eng zu und wir haben die Chance, uns in den letzten beiden Spielen noch etwas abzusetzen."



Derzeit rangiert die SpVgg auf Platz 15, mit einem Punkt Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz. Den belegt die SpVgg Greuther Fürth, bei der die Altstädter ihr letztes Liga-Spiel vor der Winterpause bestreiten. Danach erwartet die Bayreuther noch das Spitzenspiel im Toto-Pokal gegen den TSV 1860 München.



Personell ist Trainer Christian Stadler derzeit gezwungen, zu improvisieren. Zwar kehrt Ivan Knezevic nach Gelbsperre wieder in die Startformation zurück, dafür ist Patrick Hobsch nach seiner Ampelkarte gesperrt. Weiterhin fehlen werden Torhüter Jonas Hempfling, Julian Kolbeck, Anton Makarenko und wahrscheinlich auch Darius Held und Tobias Weber. Dafür werden wieder Yannick Fuhrmann und Lukas Beszczynski aus der zweiten Mannschaft aushelfen.