Spitzenreiter der Kreisklasse 4 gibt sich keine Blöße

Der FC Neuenmarkt verteidigte am Osterwochenende mit zwei Auswärtssiegen seine Tabellenführung in der Kreisklasse 4 Kulmbach. Auch die SG Oberland (3.) bewies in ihren ersten beiden Spielen nach der Winterpause starke Form. Nach dem 2:0-Sieg im Verfolgerduell gegen den FC Ludwigschorgast - dieser verlor zudem sein Montagsspiel in Thurnau klar mit 0:4 - hielt sich die SG auch beim 3:2 beim TSV Trebgast schadlos.



Kreisklasse 4, KU., Samstagsspiele

VfR Katschenreuth II - TSV Trebgast 0:0



Die VfR-Reserve hatte mehr Spielanteile und in Halbzeit 2 auch die besseren Chancen. Schneider per Fallrückzieher sowie Heinel, Teufel und Pistor mit Schüssen aus der zweiten Reihe vergaben knapp das 1:0. Auf der anderen Seite scheiterte Sesselmann zunächst am gut reagierenden Katschenreuther Torhüter Fichtner, dann versprang ihm der Ball kurz vor dem Abschluss.

Schiedsrichter: Matthes (Neuensorg). - Zuschauer: 85.



TDC Lindau - SV Motschenbach 1:3



Die Teams überbrückten das Mittelfeld mit weiten Bällen, so dass die spielerische Komponente vernachlässigt wurde. Die tief stehenden Gäste kamen über Konter zwar nur selten zu zwingenden Angriffen. Auch die Trimmer blieben in der Offensive weit unter ihren Möglichkeiten. Kurz vor der Halbzeitpause scheiterte Wagner mit einem Elfmeter an SV-Schlussmann Götz.

Nach dem Wechsel war der TDC besser, blieb aber zu ungenau. Nach einem Eckball agierte die Lindauer Abwehr zu passiv, Auschill traf im Nachschuss zum 0:1. Zehn Minuten später erzielte Dreßel aus der Drehung den verdienten Ausgleich. Die Heimelf wollte nun den Sieg, handelte sich aber bei einem Konter das 1:2 ein. Kurz vor dem Schlusspfiff erhöhte Haas auf 1:3.

Schiedsrichter: Bauer (SSV Ober-Unterlangenstadt). - Zuschauer: 90. - Tore: 0:1 Auschill (64.), 1:1 Dreßel (75.), 1:2 Gierlich (80.), 1:3 C. Haas (90. +1). mm



SSV Peesten - ASV Marktschorgast 1:4



Die Heimelf bot eine schwache Leistung. Bereits vor dem Doppelschlag durch Dames und Kolb ließen die Gäste beste Chancen aus. Nach dem Anschlusstreffer von Rauh - er profitierte von einem Fehler des Gästetorwarts - kam kurz Hoffnung beim SSV auf. Diese war jedoch nach dem Treffer zum 1:3 verflogen.

Nachdem Rauh freistehend den Anschlusstreffer für den SSV vergab, erhöhte Marktschorgast im Gegenzug auf 1:4. Die Gäste gewannen auch in dieser Höhe verdient.

Schiedsrichter: Zimmer (SpVgg Goldkronach). - Zuschauer: 77. - Tore: 0:1 Dames (22.), 0:2 Kolb (25.), 1:2 Rauh (32.), 1:3 Otto (49.), 1:4 Beithner (65.). op



TSC Mainleus - SSV Kasendorf II 1:1



Die Gäste überließen dem TSC das Spiel und setzten auf Konter. Den ersten Angriff vollendete Hofmann mit dem Führungstreffer für den SSV. Fast im Gegenzug fiel der Ausgleich: Trojanowski verwandelte einen berechtigten Foulelfmeter sicher.

In der zweiten Halbzeit spielte Mainleus druckvoller, war aber im Abschluss glücklos. Zudem musste die Heimelf stets vor SSV-Kontern auf der Hut sein. Den Sieg für den TSC vergab in der letzten Spielminute Max Schulz. Er schoss den Ball aus zwei Metern am Tor vorbei.

Schiedsrichter: Barsties (Kronach). - Zuschauer: 70. - Tore: 0:1 Hofmann (17.), 1:1 Trojanowski (20. - Foulelfmeter). tsc



TSV Harsdorf - TSV Thurnau 1:2



Obwohl sich die Heimelf formverbessert zeigte, blieb sie ohne Punkte. Im ersten Durchgang dominierte sie, scheiterte aber immer wieder an Sajaia. Der Gästetorhüter verhinderte einen höheren Rückstand der Thurnauer, machte aber beim 1:0 von Dedinski eine unglückliche Figur. Nach dem Seitenwechsel hatte die Heimelf das Spiel weiter im Griff, musste aber durch einen Strafstoß das 1:1 hinnehmen. Kurz zuvor hatte Dedinski die Ampelkarte gesehen. Harsdorf spielte weiter auf Sieg, doch Sajaia war in Topform. Beim Siegtreffer profitierten die effizienten Thurnauer von einem Abwehrfehler.

Schiedsrichter: Birner (TSV Glashütten). - Zuschauer: 55. - Tore: 1:0 Dedinski (40.), 1:1 Bergmann (70. - Elfmeter), 1:2 Leykam (78.). red



SG Oberland - FC Ludwigschorgast 2:0



Die Teams begegneten sich in der Anfangsphase auf Augenhöhe. Nach einer knappen halben Stunde gelang Groß das 1:0 für die Gastgeber, die in der Folge mehrere Chancen auf eine höhere Führung vergaben. Mit dem 2:0 (61.) war eine Vorentscheidung gefallen. Vor allem, weil die Heimelf über 90 Minuten eine konzentrierte Abwehrleistung bot und den Gästen kaum Torchancen erlaubte. red

Schiedsrichter: Kemnitzer (BSC Tauperlitz). - Zuschauer: 55. - Tore: 1:0 Groß (26.), 2:0 Schott (61.).



SG Rugendorf/Losau - FC Neuenmarkt 1:3



Der Tabellenführer ging bereits nach fünf Minuten durch Witzgall, der in die lange Ecke des SG-Tores vollstreckte, in Front. Für die kampfstarke SG verpassten Bär und Buß jeweils per Direktabnahme den Ausgleich. Auf der anderen Seite scheiterte Kunz zunächst per Kopf, legte dann aber nach dem Seitenwechsel mit einem Abstaubertor das 0:2 nach. Die SG verkürzte nach schöner Einzelaktion von Blüchel auf 1:2, doch die SG-Schlussoffensive wurde durch Ciznars Kopfballtreffer zum 1:3 gestoppt.

Schiedsrichter: Deuber (SpVgg Isling). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 Witzgall (5.), 0:2 Kunz (54.), 1:2 Blüchel (58.), 1:3 Ciznar (79.)



Montagsspiele

ASV Marktschorgast - FC Neuenmarkt 0:1



Marktschorgast hatte etwas mehr Spielanteile. Nur die Chancen blieben aus. Gefährlicher waren die Gäste, die aber an ASV-Torwart Baumann scheiterten. Als kurz vor der Pause Täffner im Strafraum gefoult wurde, gab es Elfmeter. Ciznar verwandelte zum 0:1. In Halbzeit 2 versuchten die Neuenmarkter, die Partie besser in den Griff zu bekommen, doch sie wurden erfolgreich im Aufbau gestört. So hielt der ASV die Partie offen. In den letzten Spielminuten startete die Heimelf die Schlussoffensive, doch es blieb beim Auswärtssieg.

Schiedsrichter: Leicht. - Zuschauer: 110. - Tor: 0:1 Ciznar (41. - Foulelfmeter). sw



TSC Mainleus - SSV Peesten 2:0



In der ausgeglichenen ersten Halbzeit erzielte TSC-Torjäger Schefel das 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Max Schulz, der den ersten Treffer mit einem Traumpass aus 35 Metern vorbereitet hatte, nach einer Trojanowski-Ecke auf 2:0. Das Schlusslicht aus Peesten hatte danach nichts mehr entgegenzusetzen.

Schiedsrichter: Bamert (Bayreuth). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Schefel (39.), 2:0 M. Schulz (60.). md



VfR Katschenreuth II - TSV 08 Kulmbach 1:1



Im ersten Durchgang neutralisierten sich die Teams, es gab jeweils nur eine Chance. Unter anderem scheiterte Früh (TSV) am Pfosten. Dann gingen die Gäste durch einen Elfmeter in Führung. Im Gegenzug setzte Heinel energisch nach, als TSV-Torwart Martin einen Schneider-Freistoß aus dem Winkel fischte, aber nach vorne abprallen ließ - 1:1. In der 63. Minute wurde ein Treffer der Heimelf wegen angeblichem Abseits nicht gegeben. Der VfR machte weiter Druck, spielte seine Chancen aber nicht konsequent aus oder scheiterte am starken Martin.

Schiedsrichter: Tragelehn (Pressig). - Zuschauer: 95. - Tore: 0:1 Koenen (55.), 1:1 Heinel (60.). ua



SV Motschenbach - TSV Neudrossenfeld III 2:1



Die Heimelf hatte zu Beginn eine gute Chance durch A. Haas, der knapp verzog. In der 20. Minute köpfte Knoll (TSV) den Ball gegen den Pfosten. Kurz darauf scheiterte C. Haas (SV) am Torgestänge. Nach der Halbzeitpause übernahm die Heimelf das Kommando, musste aber überraschend das 0:1 hinnehmen. Nach toller Kombination schob C. Haas den Ball in die Maschen. Motschenbach drängte nun auf den Siegtreffer. Nach mehreren guten Chancen erzielte Spielertrainer Wolf nach einem Freistoß das 2:1.

Schiedsrichter: Baierlipp (Steinberg). - Zuschauer: 90. - Tore: 0:1 Gnade (58.), 1:1 C. Haas (62.), 2:1 Wolf (85.). ja



SSV Kasendorf II - SG Rugendorf/Losau 1:1



M. Pistor vergab für die stark startenden Hausherren bei einem Kopfball die Führung. Auch sein zweiter Versuch sowie kurz darauf Lufts Chance blieben erfolglos. Überraschend gelang dann Buß das 0:1. Erdmann hätte die glückliche Führung sogar ausbauen müssen, scheiterte aber am guten SSV-Torwart Wagner. Kurz vor der Halbzeit köpfte der gerade eingewechselte Krüger den verdienten Ausgleich. In Hälfte 2 hätte Erdmann zum Matchwinner werden können, doch er schob den Ball an den Pfosten. So blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Schiedsrichter: Masel (SV Heinersreuth). - Zuschauer: 70. - Tore : 0:1 Buß (28.), 1:1 Krüger (41.). ba



TSV Trebgast - SG Oberland 2:3



Ein umstrittener Foulelfmeter brachte in der 66. Minute die Entscheidung zugunsten der Gäste. In einer umkämpften Begegnung resultierten bereits die ersten beiden Treffer aus Strafstößen, beim 2:1 kurz vor der Pause verwandelte Burger einen Freistoß für die SG direkt. Nach dem Wechsel kam Trebgast besser auf und traf durch einen abgefälschten Schuss zum Ausgleich. Nach dem 2:3 kämpfte die Heimelf und hatte kurz vor dem Ende Pech, dass ein Kopfball von Plasche knapp am Tor vorbeiging.

Schiedsrichter: Benelli (Schreez). - Zuschauer: 40. - Tore: 0:1 Schramm (22. - Elfmeter), 1:1 Kerner (26. - Elfmeter), 1:2 Burger (39.), 2:2 Lerch (52.), 2:3 Schramm (66. - Elfmeter). red



TSV Thurnau - FC Ludwigschorgast 4:0



Von zwei ersatzgeschwächten Teams war der TSV das agilere. Die Gäste kamen nicht in die Zweikämpfe. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem gut nachsetzenden Schwarzmeier das 1:0. In der zweiten Hälfte diktierten die Thurnauer die Partie und erzielten noch drei Treffer. Nach einem Ziegler-Querpass traf Aghai. Der gleiche Spieler setzte nach einem Fernschuss nach und staubte zum 3:0 ab. Ziegler krönte seine Leistung mit einem sehenswerten Tor zum 4:0.

Schiedsrichter: Zimmer (SpVgg Goldkronach). - Zuschauer: 85. -

Tore: 1:0 Schwarzmeier (43.), 2:0, 3:0 Aghai (56. und 61.), 4:0

Ziegler (71.). rh



TSV Harsdorf - TDC Lindau 2:3



Die Heimelf begann stark und führte nach 23. Minuten bereits mit 2:0. Doch in den letzten Minuten der ersten Halbzeit leistete sie sich haarsträubende Abwehrfehler Zweimal verschätzte sich der TSV Harsdorf bei langen Bällen, einmal ließ er Rauh gewähren. Innerhalb weniger Minuten hatte der TDC die Partie gedreht. In der zweiten Hälfte fiel Harsdorf gegen die tief stehenden Lindauer nicht viel ein.

Schiedsrichter: Lang (Schweinfurt). - Zuschauer: 125. - Tore: 1:0 Masel (15.), 2:0 May (23.), 2:1, 2:2 Dressel (40. und 43.), 2:3 Rauh (45. +2). jhi