SKC Fölschnitz kann noch in die Landesliga aufsteigen

Während sich die Fölschnitzer Regionalliga-Kegler nach dem 6:2-Erfolg beim SKC Bindlach noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen, unterlagen die Lohengriner Damen am vorletzten Spieltag dem RSC Concordia im wohl entscheidenden Spiel um die Bezirksliga-Meisterschaft.



Bayernliga, Männer

Bavaria Karlstadt -

GA Kasendorf 6:2 (3403:3255)

Gegen den Tagesbesten Burkard (614 Holz) blieb der Kasendorfer Vales (555) trotz guter Leistung chancenlos. Dafür holte Dvorak einen Mannschaftspunkt. Urban brachte die Kasendorfer mit 580 Holz gegen Schramm (532) kurz in Führung, doch der starke Karlstadter Rosemann (606) glich gegen Rehanek (520) aus und brachte dem Heimteam einen guten Holzvorsprung, den die Kasendorfer Schlusspaarung nicht mehr aufholte. red



Ergebnisse: M. Burkard (614) - K. Vales (555) 4:0; A. Endrich + W. Götz (517) - R. Dvorak (552) 2:2; M. Schramm (532) - L. Urban (580) 0:4; I. Rosemann (606) - P. Rehanek (520) 4:0; W. Weid (565) - D. Balzer (533) 4:0; K. Burkard (569) - P. Holub (515) 4:0.



Landesliga Nord, Männer

SKK Eschlkam -

Loh. Kulmbach 7:1 (3459:3314)

Gegen stark aufspielende Hausherren hatte der KV Lohengrin keine Chance. Im Startpaar fuhr Lauterbach mit 541:534 Holz den Ehrenpunkt für die Gäste ein. Meußgeyer zog den Kürzeren.

Starke 561 Holz von Gräf halfen nichts gegen den Tagesbesten T. Pfeffer (616 Holz). Gebhard kam mit der Bahn nicht zurecht und unterlag mit 510:548 Holz. Im Schlussblock zeigten Wagner (578) und Förster (563) starke Leistungen, doch ihre Gegner waren stärker. Aufgrund des überraschenden Punktverlusts des PSW Kitzingen bleiben die Lohengriner auf Platz 3 und müssen diesen mit einem Heimsieg im letzten Saisonspiel gegen Spitzenreiter SV Herschfeld verteidigen. mm



Ergebnisse: J. Utz (586) - M. Meußgeyer (561) 2:2; M. Kreuziger (534) - H. Lauterbach (541) 2:2; J. Preisinger (548) - G. Gebhard (510) 2:2; T. Pfeffer (616) - H. Gräf (561) 4:0; F. Pfeffer (588) - S. Wagner (578) 2:2; M. Schwarz (587) - P. Foerster (563) 2,5:1,5.



Regionalliga Ofr./Ufr., Männer

SKC Steig Bindlach -

SKC Fölschnitz 2:6 (3242:3315)

Paulus und Wilferth begannen stark und erkegelten sich gegen Hörath und Steininger einen komfortablen Holzvorsprung. Auf den letzten beiden Bahnen wendete sich das Blatt und die Bindlacher kamen zurück ins Spiel. Während es für Paulus (528) gegen Hörath (562) nicht mehr reichte, gewann Wilferth (562) seinen Punkt gegen Steininger (546). Der fehlerfreie Haberstumpf (554) nutze die Schwächen seiner Gegner Werner/Deinlein aus und machte 60 Holz gut. Riediger (537) zog gegen Lappe (547) den Kürzeren. In der Schlusspaarung spielte Hohlweg starke 557 Holz gegen Dregelies (541). Der Tagesbeste Kortschack erzielte 577 Holz und lies Dregelies (549) keine Chance. rh



Ergebnisse: K. Steininger (546) - D. Wilferth (562) 1,5:2,5; T. Hörath (562) - St. Paulus (528) 3:1; Werner + Deininger (494) - A. Haberstumpf (554) 0:4; St. Lappe (547) - O. Riediger (537) 3:1; J. Dregelies (541) - S. Hohlweg (557) 1:3; F. Dregelies (549) - B. Kortschack (577) 1:3.



Bezirksoberliga Ofr., Männer

Gallier-Condor Kulmbach -

Con. Oberhaid 7:1 (3153:3032)

Der Kulmbacher Startspieler Dippold zeigte mit 578 Holz eine starke Leistung. In der anderen Paarung spielte der beste Gästespieler 585 Holz gegen Pittroff, der nur 500 Holz warf. Die Mittelpaarung mit Gräf (481) und C. Gurski (513) zeigte nicht ihr bestes Spiel, aber gegen die Gästespieler, die Schwierigkeiten mit den Bahnen hatten, reichte es für zwei weitere Mannschaftspunkte. Die Schlussspieler Schwarz (536) und M. Gurski (545) zeigten eine solide Leistung, erhöhten den Holzvorsprung auf 121 und sicherten weitere Punkte, die zum 7:1-Heimsieg führten. rh



Ergebnisse: H. Dippold (578) - D. Spath + S. Eichhorn (482) 4:0; F. Pittroff (500) - S. Helbig (585) 0:4; A. Gräf (481) - Ch. Corintan + M. Görtler (465) 3:1; Ch. Gurski (513) - M. Eichner (483) 3:1; A. Schwarz (536) - A. Meth (483) 3:1; M. Gurski (545) - M. Eulich (534) 3:1.



Bezirksoberliga, Frauen

KV Lohengrin Kulmbach -

Conc. Oberhaid 2:6 (2857:2872)

Jeweils ein Wurf entschied die beiden spannenden Duelle von Magdalena Biemüller (495) und Bärbel Pfeiffer (489) zu Gunsten der Bamberger Vorstädter. Nachdem das Duo Karassek/Meußgeyer mit 415:438 Holz das Nachsehen hatte, holte Julia Witzgall mit der Tagesbestleistung von 513 Holz den ersten Mannschaftspunkt. In der Schlusspaarung ließen sich Tanja Schindler (476) und Christine Lauterbach (469) nicht abschütteln und kämpften bis zur letzten Kugel- doch um 15 Holz reichte es nicht. Nun müssen die Kulmbacherinnen auf einen Patzer des neuen Tabellenführers hoffen, um noch aufzusteigen. mm



Ergebnisse: M. Karassek + N. Meußgeyer (415) - K. Rödig (438) 1:3; M. Biemüller (495) - J. Corintan (496) 2:2; B. Pfeiffer (489) - M. Krug (501) 1:3; J. Witzgall (513) - V. Geiger (460) 4:0; C. Lauterbach (469) - T. Schwartz (478) 3:1; T. Schindler (476) - S. Karl (499) 1:3.