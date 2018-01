Rugendorfer unterliegen im Derby

Der Tischtennis-Bayernligist TTC Rugendorf unterlag beim Tabellenzweiten TTC Tiefenlauter trotz starker Einzelleistungen von Stefan Schirner und Jan Holan mit 5:9. Damit stehen die Rugendorfer auf Tabellenplatz 6. Mit einem Sieg beim TV Erlangen (Rang 5) am Samstag können die Rugendorfer aber wieder einen Platz nach oben rucken.



Bayernliga Nord, Herren

TTC Tiefenlauter -

TTC Rugendorf 9:5

Beide Mannschaften mussten ersatzgeschwächt zum Rückrundenstart antreten. Außerdem verletzte sich der Rugendorfer Mario Puzik beim Einspielen, so dass auch er nicht spielen konnte. Ersatzspieler Bernd Kirsch konnte jedoch kurzfristig einspringen. Auch die geplanten Doppel wurden wegen Puziks Verletzung umgestellt.



So starteten Stefan Schirner und Daniel Hoffmann im Eingangsdoppel gegen das Spitzenduo der Gastgeber, Lengerov/Doychev. Zwei Sätze lang sah es nach einem Überraschungssieg der Gäste aus. Doch dann legte die Heimmannschaft los und sicherte sich den Punktgewinn in einem Fünfsatz-Erfolg.



Das Rugendorfer Spitzendoppel, besetzt durch die Holan-Brüder Jan und Pavel, ließ Stibor/Vesely keine Chance und glich damit den Spielstand aus. Wiederum in Führung ging Tiefenlauter durch Baca/Eberhardt mit einem ungefährdeten Sieg gegen Kirsch/ Zrenner.



Pavel Holan, der nun durch seine überragende Vorrundenbilanz (14:1 Siege) an Position 2 vorgerutscht ist, bekam es gleich im ersten Spiel mit einem der besten Spieler der Bayernliga, Trifon Lengerov, zu tun. Dieser hatte dann zunächst aber große Probleme mit der unangenehmen Noppenspielweise des Rugendorfers und lag 0:2 im Rückstand. Nachdem Lengerov sich aber besser auf die Spielweise von Pavel Holan eingestellt hatte, glich er zum 2:2 aus. Der fünfte Satz blieb bis zum Schluss sehr spannend, dann setzte sich Lengerov durch.



Jan Holan zeigte anschließend eine sehr starke Leistung und ließ seinem bulgarischen Gegenspieler Iliyan Doychev nicht den Hauch einer Chance. Daniel Hoffmann kam gegen gegen Michal Stibor schnell in 0:2-Satzrückstand. Danach hatte er seinen Gegner aber in den Griff bekommen und glich den Satzstand aus. Im Entscheidungssatz fehlte ihm jedoch das Durchhaltevermögen, so dass Tiefenlauter einen weiteren Punkt holte.



Stefan Schirner begann sein Match gegen Vladimir Baca furios und erspielte sich eine 2:0-Satzführung. Danach bekam er aber immer größere Probleme mit Bacas Aufschlagsspiel, so dass es wieder in den fünften Satz ging. Hier holte das Rugendorfer Urgestein mit viel Kampfgeist einen knappen 11:9-Sieg. Nachdem die Rugendorfer Ersatzspieler Michael Zrenner (gegen Rolf Eberhardt) und Bernd Kirsch (gegen Petr Vesely) unterlagen, lagen die Gastgeber zur Halbzeit 6:3 in Führung.



Das Spitzenspiel zwischen Trifon Lengerov und Jan Holan hatte die Bezeichnung auch verdient: Die Akteure zeigten den Zuschauern ein Match auf höchstem Bayernliganiveau. Lengerov erspielte sich im vierten Satz einen Matchball, den Jan Holan aber mit starkem Einsatz abwehrte. In der Satzverlängerung war der Rugendorfer Spitzenmann dann nicht mehr zu bremsen und revanchierte sich für die knappe Vorrundenniederlage gegen Trifon Lengerov mit 15:13-Erfolg im vierten und einem deutlichen 11:6-Sieg im Entscheidungssatz.



Im Duell der Dreier Michal Stibor und Stefan Schirner zeigte der Rugendorfer ein attraktives Angriffsspiel, ließ sich zu keiner Spielphase in Bedrängnis bringen und holte sich damit einen verdienten 3:0-Sieg. Dies sollte allerdings der letzte Punktgewinn für Rugendorf sein: Daniel Hoffmann (gegen Vladimir Baca) und Bernd Kirsch (gegen Rolf Eberhardt) blieben in ihren Partien ohne Satzgewinn.



Ergebnisse:

Lengerov/Doychev - Schirner/Hoffmann 3:2 (6:11, 9:11, 11:3, 13:11, 11:4); Stibor/Vesely - Holan/Holan 0:3 (5:11, 4:11, 6:11); Baca/Eberhardt - Kirsch/Zrenner 3:0 (11:2, 11:8, 11:8); Lengerov - P. Holan 3:2 (10:12, 12:14, 11:6, 11:8, 11:9); Doychev - J. Holan 0:3 (5:11, 5:11, 7:11); Stibor - Hoffmann 3:2 (11:4, 11:7, 13:15, 13:15, 11:6); Baca - Schirner 2:3 (10:12, 2:11 11:5, 11:8, 9:11); Eberhardt - Zrenner 3:1 (10:12, 11:6, 11:7, 11:6); Vesely - Kirsch 1:3 (10:12, 11:13, 11:8, 11:6;) Lengerov - J. Holan 2:3 (11:4, 11:9, 8:11, 13:15, 6:11); Doychev - P. Holan 3:1 (12:10, 11:13, 11:8, 11:6); Stibor - Schirner 0:3 (3:11, 4:11, 7:11); Baca - Hoffmann 3:0 (11:4, 11:9, 11:5); Eberhardt - Kirsch 3:0 (11:5, 11:7, 13:11).