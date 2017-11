Rugendorfer Tischtennis-Teams gehen leer aus

Der TTC Rugendorf stand beim TSV Bad Königshofen II auf verlorenem Posten. Ohne Mario Puzik (verletzt) und Daniel Hoffmann (krank) setzte es beim verlustpunktfreien Titelfavoriten der Herren-Bayernliga eine 1:9-Klatsche.



Die Rugendorfer Damen mussten die Niederlagen Nummer 4 und 5 einstecken und stehen mit 0:10 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Bezirksliga Ost.



Auch die Herren-Reserve des TTC verpasste einen Sieg - allerdings nur knapp. Gegen den TSV Teuschnitz verlor sie in der 2. Bezirksliga Ost mit 6:9.



Bayernliga Nord, Herren

TSV Bad Königshofen II - TTC Rugendorf 9:1



Durch das Fehlen der beiden Stammspieler mussten die Rugendorfer in den Doppeln taktieren. Beim ersten gemeinsamen Auftritt der Holan-Brüder, Jan und Pavel, gegen das TSV-Spitzenduo Schüller/Miszewski war mehr drin als die knappe Fünfsatz-Niederlage Vor allem im zweiten Durchgang verpasste das TTC-Doppel bei einer 10:8-Führung eine große Chance.

Kirsch/Schwarze mussten sich Cordero/Tizian mit 1:3 geschlagen geben. Im dritten Doppel waren die Rugendorfer Schirner/ Jobst chancenlos.



Im ersten Einzel holte Stefan Schirner gegen TSV-Spitzenspieler Filip Zeljko nur den ersten Satz. Jan Holan blieb gegen Christoph Schüller (Platz 81 der deutschen Spielerrangliste) ohne Satzgewinn. TTC-Spieler Alexander Jobst vergab gegen Marcin Miszewski im ersten Durchgang einen Satzball und verlor mit 0:3.



Den einzigen Rugendorfer Teampunkt holte Pavel Holan: Er zwang Tizian Bauer sein Spiel auf und wehrte beim klaren 3:0-Erfolg alle Angriffsversuche seines Gegners ab.

Ersatzspieler Marcel Schwarze überzeugte bei einigen Ballwechseln, allerdings reichte das nicht, um Lukas Schwarz in Gefahr zu bringen - 0:3.



Sein Teamkollege Bernd Kirsch fand erst im dritten Satz zu seinem Spiel. Zu spät , um gegen Leon Sick eine Aufholjagd zu starten.



Im Spitzenduell zwischen Jan Holan und Filip Zeljko hatte der Rugendorfer beim Stand von 9:7 die Chance auf die 2:1-Satzführung, zog aber in diesem Durchgang mit 9:11 den Kürzeren. Danach war bei Holan die Luft raus. Sein 1:3 besiegelte die Niederlage des TTC-Teams.



Mit 3:7 Punkten ist Rugendorf auf dem siebten Tabellenplatz. Nun stehen Begegnungen - gegen die SpVgg Effeltrich II (10.) sowie bei TV Altdorf (6.) und TSV Ansbach II (9.) - gegen Gegner in Reichweite an. Mit Siegen kann sich der TTC im Mittelfeld etablieren.

Ergebnisse: Schüller/Miszewski - P. Holan/J. Holan 3:2 (11:8, 12:10, 7:11, 8:11, 11:9); Cordero/Bauer - Kirsch/Schwarze 3:1 (11:7, 7:11, 11:6, 11:8); Schwarz/Sick - Schirner/Jobst 3:0 (11:1, 11:6, 11:2); Zeljko - Schirner 3:1 (6:11, 11:5, 11:8, 11:5); Schüller - J. Holan 3:0 (11:6, 11:9, 11:8); Miszewski - Jobst 3:0 (15:13, 11:3, 11:7); Bauer - P. Holan 0:3 (4:11, 9:11, 2:11); Schwarz - Schwarze 3:0 (11:1, 11:5, 11:7); Sick - Kirsch 3:0 (11:1, 11:6, 12:10); Zeljko - J. Holan 3:1 (11:5, 6:11, 11:9, 11:3). gn



2. Bezirksliga Ost, Damen

SG Neuses - TTC Rugendorf 8:0



Ohne ihre Nummer 2, Katrin Adam, erhielten die Rugendorferinnen ein Lehrstunde. Beyerlein/Löffler gewannen im Doppel zumindest einen Satz, zwei Einzel gingen erst im fünften Durchgang verloren.

Ergebnisse: Schwemmlein/Gareis - Vorwerk/Zeitler 3:0; Schrafft/Bauernsachs-Seidl - Beyerlein/Löffler 3:1; Schwemmlein - Vorwerk 3:0; Gareis - Beyerlein 3:1; Schrafft - Löffler 3:1; Bauernsachs-Seidl - Zeitler 3:2; Schwemmlein -Beyerlein 3:2; Gareis - Vorwerk 3:0. sp



TTC Rugendorf - SV Berg 3:8

Die Partie gegen den SV Berg verlief zunächst ausgeglichen. So gewannen Adam/Beyerlein ihr Doppel mit 3:1, und Adam musste sich im Einzel erst im fünften Satz geschlagen geben. Doch nach dem 2:2 -Zwischenstand - Beyerlein hatte mit einem 3:0-Sieg gepunktet - zogen die Gäste davon. Vorwerk betrieb mit ihrem Dreisatz-Sieg nur noch Ergebniskosmetik.

Ergebnisse: Adam/Beyerlein - Ebert/Wurzbacher 3:1; Vorwerk/Löffler - Langheinrich/ Strößenreuther1:3; Adam - Strößenreuther 2:3; Beyerlein - Langheinrich 3:0; Vorwerk -Wurzbacher 0:3; Löffler - Ebert 0:3; Adam - Langheinrich 0:3; Beyerlein -Strößenreuther 1:3; Vorwerk - Ebert 3:0; Löffler - Wurzbacher 0:3; Vorwerk - Langheinrich 0:3.



2. Bezirksliga Ost - Herren

TTC Rugendorf II - TSV Teuschnitz 6:9

Nach den Doppeln lag Rugendorf mit 2:1 in Front. Auch im ersten Einzel-Durchgang schlug sich die TTC-Reserve gut. Zrenner, Schwarze und Hoderlein punkteten, es ging mit einem 5:4-Vorsprung in die zweite Runde. Hier holte nur Hoderlein einen TTC-Sieg. Seine Teamkollegen Hübner und Hofmann unterlagen jeweils knapp.

Ergebnisse: Zrenner/Kirsch - Fröba/Scherbel 3:1; Schwarze/Hofmann - Jungkunz/Daum 3:1; Hübner/Hoderlein - Tomaschko/Jungkunz 1:3; Zrenner - Fröba 3:0; Kirsch -Tomaschko 1:3; Schwarze - Jungkunz 3:1; Hübner - Scherbel 0:3; Hoderlein -Jungkunz 3:0; Hofmann - Daum 0:3; Zrenner - Tomaschko 0:3; Kirsch - Fröba 0:3;Schwarze - Scherbel 1:3; Hübner - Jungkunz 2:3; Hoderlein - Daum 3:0; Hofmann -Jungkunz 2:3. sp