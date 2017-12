Robinson wirft Medi an die Spitze

BCL



SIG Straßburg -

Medi Bayreuth 77:82 (32:44)



BBL



Medi Bayreuth -

FC Bayern München



Die Statistik





SIG Straßburg - Medi Bayreuth

77:82



SIG Straßburg:





Medi Bayreuth:

Medi Bayreuth hat sich eindrucksvoll zurückgemeldet: Nach der empfindlichen 49:78-Niederlage im Bundesliga-Spiel in Ludwigsburg gewannen die Bayreuther in der Basketball Champions League (BCL) beim französischen Vizemeister SIG Straßburg mit 82:77 (44:32). Damit feierte Medi den sechsten BCL-Sieg und teilt sich nun mit BK Banvit die Tabellenführung in der Gruppe C.Dem Team bleibt allerdings kaum Zeit zum Feiern: Bereits heute Abend (20.30 Uhr) gastiert mit dem FC Bayern München der aktuelle Tabellenführer in der Oberfrankenhalle. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt das Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen in Braunschweig (15 Uhr)."Ein nahezu perfektes Spiel" wollte Raoul Korner von seinem Team beim französischen Vizemeister SIG Straßburg sehen - und das wurde glatt umgesetzt: Vom Anpfiff weg trafen die Bayreuther stets verlässlich - alleine fünfmal von der Dreierlinie - zur 27:17-Führung (10. Minute). Zwei weitere Dreier von Steve Wachalski zu Beginn des zweiten Spielabschnitts ließen den Vorsprung bis auf 38:19 (15.) anwachsen, bevor die Gastgeber zum Gegenschlag ausholten. Mit einem 13:6-Lauf kamen die Franzosen zur Halbzeit wieder auf 32:44 heran.Nach der Pause führte David Logan, 2013/14 Topscorer bei ALBA Berlin, eine weitere Aufholjagd der Elsässer an. Logan traf mehrfach aus der Distanz, während die Medi-Korbjäger zunehmend mehr Energie für ihre Korberfolge investieren mussten. Nach dreißig Minuten war der Bayreuther Vorsprung wieder einstellig (62:55). Die Franzosen witterten ihre Chance und als Leloup aus knapp sieben Metern zum 66:68-Anschluss (36.) traf, drohte die Partie zu kippen.Doch dann blühte James Robinson auf: Der Bayreuther Spielmacher suchte die Verantwortung im Abschluss und hatte auf nahezu alle Versuche der Hausherren, dem Spiel noch eine Wende zu geben, die passende Antwort parat. Zehn der letzten 14 Bayreuther Korberfolge gingen auf Robinsons Konto, der die Partie schließlich als Topscorer mit 21 Punkten (3 Dreier), gefolgt von Gabe York (19/3), beendete und seinem Team damit den sechsten Sieg im neunten BCL-Spiel bescherte."Der Sieg fühlt sich richtig gut an, denn es ist verdammt schwierig, hier in Straßburg zu gewinnen", freut sich Robinson und lobt die Leistung seiner Teamkollegen: "Wir haben heute als Mannschaft gewonnen. Bei uns kann in jedem Spiel jemand anderes vorne weg gehen und ein großes Spiel machen." Diesmal hatte er einen guten Tag erwischt: "Ich habe mich beim Aufwärmen schon richtig gut gefühlt und als die Würfe dann kamen, habe ich auch ein paar getroffen."Für Medi-Trainer Raoul Korner war es ein wichtiger Sieg, "vielleicht der bislang wichtigste in der BCL. In Ludwigsburg wurde uns in den Hintern getreten, heute haben die Spieler passend geantwortet", sagt Korner.Eine mindestens ebenso gute Leistung müssen die Medi-Basketballer bringen, wenn sie heute Abend im Heimspiel gegen BBL-Spitzenreiter FC Bayern München mithalten wollen. Mit 13 Siegen und nur einer Niederlage scheint Bayern-Trainer Sasa Djordjevic in dieser Saison die richtige Mischung gefunden zu haben, um Abonnementsmeister Brose Bamberg die Titelverteidigung streitig zu machen.Zum Kader der Vorjahresformation um die Nationalspieler Anton Gavel, Maik Zirbes und Danilo Barthel sowie die beiden starken US-Amerikaner Reggie Redding und Devin Booker engagierten die Münchner zur Behebung ihrer Probleme im Backcourt mit dem Olympia-Silbergewinner Stefan Jovic, dem Ex-Ulmer Braydon Hobbs sowie dem NBA-erfahrenen Jared Cunningham einige Hochkaräter. Fraglich erscheint heute der Einsatz von Jovic, der die vergangenen beiden Spiele aufgrund einer Fußverletzung ausfiel.(17:27 - 15:17 - 23:18 - 22:20)Bost (10 Punkte), Wright (5), Atkins (4), Labeyrie (15), Leloup (9), Logan (20), Bilan (8), Beyhurst.Robinson (21 Punkte), Cox (4), Linhart (5), Doreth (2), Seiferth (6), Wachalski (8), Amaize (2), Brooks (11), York (19), Marei (4).