Reboundexperten im Verfolgerduell unter sich

Nach zuletzt wettbewerbsübergreifend vier Heimspielen in Folge - die Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth alle gewann - wartet am heutigen Samstag (20.30 Uhr) eine knifflige Auswärtsaufgabe. Die Bayreuther (3. Platz) reisen zum Verfolgerduell zu den Riesen Ludwigsburg (5.), die in der bisherigen Saison acht ihrer zehn Bundesliga-Partien gewannen.



Bundesliga

Riesen Ludwigsburg - Medi Bayreuth

Es ist nicht nur da Reboundexperten unter sich s Verfolgerduell, sondern - statistisch gesehen - auch das Duell der besten Rebound-Mannschaften der Liga. Die Riesen sammeln pro Partie durchschnittlich 39,1 Rebounds ein, die Bayreuther 37,5. Zudem stellt Medi mit im Schnitt 85,67 Punkten die treffsicherste Offensivabteilung der Liga, Ludwigsburg liegt mit 85,10 Punkten knapp dahinter.



Doch zuletzt bot das Medi-Team beim 90:85-Sieg in der Champions League gegen Rosa Radom eine durchwachsene Leistung. Vor allem die hohe Fehlerquote ärgerte Bayreuths Trainer Raoul Korner. "Ich hoffe, wir lernen schnell draus, denn unser nächstes Spiel ist gegen ein Team, das von den Fehlern des Gegners lebt", sagt der Coach. "Wenn wir das nicht besser umsetzen, wird es ein langer Abend in Ludwigsburg. Die Spieler müssen das verstehen, ich hoffe, ich habe das deutlich ausgedrückt. Ansonsten wird Ludwigsburg das für uns übernehmen."



Viel wird im Bayreuther Spiel auch auf Assem Marei ankommen, der gegen Radom ein starkes Comeback feierte. Gegen die aggressiven Ludwigsburger Rebounder wir er wohl eine Schlüsselrolle einnehmen.



Erfolgreichster Werfer bei Ludwigsburg ist Jung-Nationalcenter Johannes Thiemann mit 11,3 Punkten. Routinier Adam Waleskowski sichert sich die meisten Rebounds (5,8), dicht gefolgt vom ehemaligen Gießener Dewayne Evans (5,5). Rückkehrer Kerron Johnson zieht die Fäden im Spielaufbau (4,1 Assists), eine zentrale Rolle kommt zudem US-Allrounder Thomas Walkup zu.