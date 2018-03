Pauli führt den TSV zum Sieg

Der TSV Neudrossenfeld feierte bei der Regionalliga-Reserve der SpVgg Bayreuth in der Fußball-Landesliga Nordost einen 2:0-Sieg. Für die Kicker aus dem Landkreis Kulmbach war es aber ein hartes Stück Arbeit.



Landesliga Nordost

SpVgg Bayreuth II -

Neudrossenfeld 0:2 (0:1)

Der holprige Rasen auf derJakobshöhe stellte an beide Mannschaften erhöhte Anforderungen. Das wussten die cleveren und kampfstarken Gästen besser zu nutzen. Dass es keinen Schönheitspreis zu gewinnen geben würde, war TSV-TrainerWerner Thomas schon vor der Partie klar: "Ich habe heute Aggressivität und - trotz der hohen Temperaturen - viel Laufbereitschaft verlangt, und das haben meine Leute auch gut umgesetzt. Sie brachten das auf den Rasen, was ich vergangene Woche zu Hause vermisst habe."

So groß, wie es der Tabellenstand ausdrückt, war der Unterschied zwischen den Teams nicht. Die Bayreuther hielten durchaus mit, verzeichneten vor allem durch ihren auffälligsten Akteur Küfner gute Möglichkeiten. In der Schlussphase musste der gute Gästekeeper Grüner sein ganzes Können aufbieten, um einen Gegentreffer zu vermeiden.

Neudrossenfeld fand nach Anfangsschwierigkeiten zunehmend besser ins Spiel, hatte die klareren Chancen. Die beste vergab Pötzinger, als er mit einem Foulelfmeter (36.) an Kormann scheiterte. Hamacher verzeichnete zwei Chancen, und auch Pauli scheiterte nur äußerst knapp per Kopf. Levin Pauli machte es nur wenig später besser: Er nahm sich ein Herz und drosch den Ball nach einem Eckstoß unhaltbar in die Maschen zur Führung. Das 2:0 resultierte aus einem Freistoß aus 40 Metern: Das Leder sprang kurz vor Torhüter Kormann unglücklich auf. Das war die Entscheidung.

Den Gastgebern muss man Willen bescheinigen, im Spielfluss und Spielverständnis machten sich aber Defizite bemerkbar. So nannte ihr Trainer Michael Regn den Sieg des Nachbarn verdient, "wir haben zu passiv verteidigt".

Rassige Zweikämpfe lieferten sich der Bayreuther Küfner und der Neudrossenfelder Gareis, im Sturm hatten die Männer aus dem Kulmbacher Land in Engelhardt eine starke Kraft, die oft für Unruhe in der SpVgg-Abwehr sorgte. Die Offensivkräfte Pauli, Hahn und Hacker setzten beim TSV Akzente. Bei der SpVgg wechselten zu oft Licht und Schatten. Der Unparteiische hatte mit der fairen Begegnung keine Probleme.

SpVgg Bayreuth II: Kormann - Bäßler, Beszczynski, Krebs, Danzer, Peters, Sommerer, Küfner, Riess, Stuckrad, Reutlinger. - TSV Neudrossenfeld: Grüner - Gareis, Pauli, Hahn, Taubenreuther, Engelhardt, Haack, Möckel, Pötzinger, Hamacher, Hacker. - Schiedsrichter: Fabian Zimmermann (SK Heuchling bei Lauf). - Zuschauer: 60. - Tore: 0:1 Pauli (29.), 0:2 Hahn (64.)