Ohne Chance beim Torfestival

Die Bayreuth Tigers stehen weiter am Tabellenende der DEL2. Bei den Eispiraten Crimmitschau konnte der Eishockey-Zweitligist seinen Aufwärtstrend nicht fortsetzen und ging vor allem wegen eines schwachen Auftaktdrittels mit 5:9 (1:4, 1:3, 3:2) unter.



DEL2



Eispiraten Crimmitschau - Bayreuth Tigers 9:5

"Das erste Drittel haben wir komplett verschlafen, sind regelrecht überrollt worden", sagte Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. "Wir waren einfach nicht bereit, haben keine Zweikämpfe angenommen."

Er hatte sein Team mit vier Kontingentstürmern ins Rennen geschickt, musste aber unter anderem auf die Defensivkräfte Martin Heider und Mathias Müller verzichten. Und es dauerte nur 31 Sekunden bis zum ersten Rückschlag: Vincent Schlenker hatte seinen Freiraum vor dem Tor zum 1:0 genutzt. Bayreuth war auch in der Folge meist einen Schritt zu spät. Dem zweiten Eispiraten-Treffer nach fünf Minuten folgten zwei Postenschüsse der Sachsen. Eric Chouinards Anschlusstreffer war nur ein kleiner Lichtblick für die Tigers, denn die Hausherren erhöhten bis zur ersten Drittelpause mit zwei Powerplay-Treffern auf 4:1.

Nach dem ersten Seitenwechsel waren die Tigers engagierter und zeigten eine bessere Spielanlage. Der Lohn: Das 4:2 durch Sergej Stas' Abstaubertreffer. Wir haben ganz gutes Eishockey gezeigt, aber sofort nach dem 4:2 wieder ein Tor kassiert", beklagte Waßmiller. "Wenn wir das 4:2 halten können und eventuell den Anschluss schaffen, sieht es vielleicht anders aus." Doch keine 50 Sekunden nach Stas' Treffer konterten die Eispiraten zum 5:2. Anschließend dominierten die Hausherren die Partie nach Belieben, spielten selbst bei ausgeglichener Feldspielerzahl fast wie im Powerplay. Beim Stand von 7:2 ging es in die Kabinen.

Im Schlussdrittel mussten die Bayreuther auf Andreas Geigenmüller verzichten, der einen Puck ans Knie bekommen hatte. Aber es ging sowieso nur noch um Schadensbegrenzung für die Tigers, die zwei Treffer der Eispiraten mit zwei Toren von Anthony Luciani und einem von Fedor Kolupaylo konterten. "Am Ende haben wir zu viele billige Tore bekommen", resümiert Sergej Waßmiller die Partie.



Bayreuth Tigers: Hartung - Gerstung, Pavlu, Neher, Mayer, Potac, Linden - S. Busch, Kolupaylo, Geigenmüller, Voronov, Kolozvary, Chouinard, Gams, V. Busch, Stas, Luciani, Ontl, Gläser.

Zuschauer: 2184. - Strafminuten: Eispiraten 8, Tigers 8. - Tore: 1:0 (1.) Schlenker (Saarinen, Pohl), 2:0 (5.) Pohl (Saarinen, Maschmeyer), 2:1 (8.) Couinard (Luciani), 3:1 (15.) Czarnik (Allen, Knackstedt - 5 gegen 4), 4:1 (20.) Allen (Kranjc, Knackstedt - 5 gegen 4), 4:2 (35.) Stas (V. Busch, Luciani - 5 gegen 4), 5:2 (35.) Knackstedt (Ciernik, Czarnik), 6:2 (38.) Maschmeyer (Schlenker, Saarinen), 7:2 (40.) Walsh (Gollenbeck, Allen), 7:3 (41.) Luciani (Chouinard), 8:3 (42.) Walsh (Gollenbeck, Allen), 9:3 (47.) Ciernik (Czarnik, Knackstedt) 9:4 (49.) Luciani, 9:5 (59.) Kolupaylo (Potac, Kolozvary - 5 gegen 4). red