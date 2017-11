Der VfB Kulmbach hat den Kontakt zu den Toprängen der Fußball-Kreisliga II Bayreuth/Kulmbach durch das 1:3 gegen den TSV Engelmannsreuth in der Vorwoche etwas abreißen lassen müssen. Nun wollen die Metzdorfer am Sonntag (14 Uhr) bei Mitabsteiger FC Creußen Wiedergutmachung betreiben.



Der zuletzt siegreiche FC Kupferberg kann mit einem Heimsieg (Sonntag, 15 Uhr) gegen den TSV Bindlach einen weiteren Schritt aus dem Tabellenkeller machen, während der TSV Stadtsteinach zeitgleich beim zweitplatzierten SV Mistelgau eine hohe Hürde vor sich hat.



FC Kupferberg - TSV Bindlach



"Letztlich war es ein verdienter Sieg", blickt FC-Trainer Alexander Weber auf das 2:0 gegen den TSV Stadtsteinach zurück. "Ein Super-Spiel war es nicht. Wir waren aber zielorientiert und hatten auch einmal das nötige Quäntchen Glück auf unserer Seite, das uns zuletzt gefehlt hat." Damit spielte er auf den Führungstreffer an, bei dem seine Elf nach einem abgefälschten Freistoß hellwach war und abstaubte.



Doch hatte der FC auch Pech. Innenverteidiger Florian Holhut musste im Derby schon nach 17 Minuten wegen eines Pferdekusses vom Platz - Weber gehen die Innenverteidiger aus. Auch Daniel Witzgalls Einsatz (Lauftraining) ist fraglich. Besser sieht es bei Christian Hain aus, der im Derby nach einem grippalen Infekt noch pausierte.



Dennoch hofft Weber gegen bislang weit unter Wert geschlagene Bindlacher auf einen Coup. Aber er weiß auch, dass die Elf von Trainer Michael Schreiber ihre Qualitäten bislang vor allem auswärts in die Waagschale warf: Sieben ihrer zehn Punkte holten die "Bären" auf fremdem Platz.



FC Kupferberg: Susko, Weber - Hahn, Witzgall, Seidl, Hain, Müller, Mösch, Benda, L. Holhut, Maiser, Zeis, Weidemann, Dünkel, Schanz, Heisinger. - Es fehlen: Blüchel (Rippenbruch), F. Holhut (Pferdekuss), D. Witzgall (Aufbautraining)



SV Mistelgau - TSV Stadtsteinach



"Wir machen einfach die Dinger nicht", stellt Stadtsteinachs sportlicher Leiter Dominik Kozany fest. Gegen Kupferberg hatten Seiferth, Wohlharn und Schuberth die Möglichkeiten, einen Treffer zu markieren - doch sie zwangen Kupferbergs Keeper Susko nicht einmal zu einer Parade. So wartet TSV-Neuzugang Alexander Schuberth, der in den vergangenen sieben Jahren 166 Tore für Kupferberg erzielt hatte, auf seinen ersten Treffer für Stadtsteinach.



"Wir spielen wieder eine gute erste Halbzeit", blickt Kozany zurück, "und geraten durch ein dummes Gegentor in Rückstand." Und genau dort sieht er den Ansatzpunkt: "Wir müssen einfach die individuellen Fehler abstellen, unsere Kisten machen und auch einmal nicht nur eine Halbzeit guten Fußball spielen." Gegen den Tabellenzweiten SV Mistelgau stehen Ferhat Celikten und Benedikt Maiser wieder im Kader. Sie sollen dabei mithelfen, nach drei Spielen ohne Torerfolg wieder einmal jubeln zu dürfen.



TSV Stadtsteinach: Bauerschmidt - Dietrich, M. Heiß, Fischer, Rucker, Klaus, Maiser, Philp, Seifferth, A. Schuberth, Meißner, Hörteis, Wohlharn, Bisani, Celikten, Philp. - Es fehlen: Hellmuth (Knorpelschaden), Zeis (pausiert).



FC Creußen - VfB Kulmbach



Einen Pflichtsieg hatte VfB-Trainer Klaus Eichhorn gegen Engelmannsreuth gefordert, doch es setzte eine Niederlage. Da ein Großteil der Konkurrenz ebenfalls Federn ließ, haben die Metzdorfer jedoch nur fünf Zähler Rückstand auf den zweiten Platz. Wohin der Weg gehen wird, das wird sich schon an diesem Wochenende beim Mitabsteiger FC Creußen, der drei Zähler mehr auf dem Konto hat, zeigen. Und die Woche darauf geht es gegen den Tabellenführer aus Nemmersdorf.



"Die Liga ist wirklich eng beisammen", sagt Eichhorn, "Ich sehe aktuell keinen, der davonzieht." Auch die Creußener nicht - die er aber als Mitfavoriten bezeichnet. "Die sind ähnlich wie wir. Mal hopp, mal top." Respekt hat er vor allem vor dem guten Tempo, dass die Creußener vorlegen und vor den individuell starken Einzelspielern. "Und dann spielen die brutales Risiko", sagt Eichhorn über die Raster-Truppe.



Seine Mannschaft musste der Kulmbacher Trainer nach der Niederlage gegen Engelmannsreuth nicht allzusehr aufrichten. "Ich hatte schon vor Beginn ein mulmiges Gefühl", gibt er zu. Vor allem die langen Bälle, schon im Vorfeld warnend angesprochen, bereiteten ihm Sorgen. Und genau einer dieser sorgte für die frühe TSV-Führung.



Doch auch nach der Ampelkarte gegen Alexander Wachter und dem aus dem Freistoß resultierenden zweiten Gegentreffer war die Messe noch nicht gelesen. "Mit ein bisschen Glück holst du gegen gute Engelmannsreuther vielleicht sogar noch einen Zähler." Die personelle Lage entspannt sich wieder: Tasca und Weißflach, zuletzt beruflich verhindert, sind wieder dabei. Und auch bei dem einen oder anderen angeschlagenen Spieler besteht Hoffnung auf einen Einsatz.



VfB Kulmbach: Hain, Dresel - Braunersreuther, Kratzel, Wachter, Böhmer, Kodisch, Höfner, Reuther, Teufel, Tasca, Ittner, Maier, Weißflach, Berce. - Es fehlen: Flieger, Limmer (beide Aufbautraining) Oppelt (Bänderanriss), Sesselmann, Potzel (beide Zerrung in der Hüfte), Kratzel (Bänderriss), Teufel (Rücken).