Neuer Torjäger soll Kreisklassen-Schlusslicht Trebgast zum Klassenerhalt schießen

In der Kreisklasse 4, Kulmbach, ist an diesem Wochenende der erste Spieltag nach der Winterpause angesetzt. Allerdings ist noch offen, wie viele Spiele die anhaltend kalten Temperaturen zu lassen.

Für Sonntag (15 Uhr) ist das Duell zweier Aufstiegsaspiranten angesetzt: Der FC Neuenmarkt (3. Rang) empfängt den drei Punkte weniger aufweisenden TDC Lindau (5.).



Ein Remis in dieser Partie käme Tabellenführer TSV 08 Kulmbach entgegen, denn beide Verfolger haben zwei Spiele weniger als die Katzbachtaler absolviert. Die Nullachter gastieren am Sonntag (14 Uhr) beim ASV Marktschorgast (11.). Der zweitplatzierte SG Oberland spielt am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Thurnau (10.). Klar verteilt ist auch die Favoritenrolle am Sonntag (15 Uhr) beim Duell zwischen dem FC Ludwigschorgast (4.) und der SG Rugendorf/Losau (13.). Der Aufsteiger aus Ludwigschorgast will im Rennen um die vorderen Plätze bleiben, die SG bangt wie in der Vorsaison um den Klassenerhalt.



Kellerduell in Harsdorf

Zu einem Kellerduell kommt es am Sonntag (15 Uhr) in Harsdorf, wenn der heimische TSV (14.) den Vorletzten SSV Peesten empfängt. Peesten kann mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Harsdorfer heranrücken. Nach einer katastrophalen Hinrunde nimmt Schlusslicht TSV Trebgast die Mission Klassenerhalt in Angriff. Helfen soll dabei Torjäger Tobias Sesselmann, der im Winter vom VfB Kulmbach kam und am Sonntag (15 Uhr) gegen den TSC Mainleus (7.) wohl auflaufen wird.

Zudem gastiert am Samstag (15 Uhr) der TSV Neudrossenfeld III (6.) beim abstiegsgefährdeten SSV Kasendorf II (12.). Zeitgleich empfängt der SV Motschenbach (8.) den VfR Katschenreuth II (9.).