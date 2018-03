Neudrossenfeld will nachlegen

Der Fußball-Landesligist TSV Neudrossenfeld hat die schmerzliche Heimniederlage gegen den Neuling SpVgg Erlangen mit einem 2:0-Sieg bei der "Zweiten" des Regionalligisten SpVgg Bayreuth schnell wieder korrigiert. Heute um 19 Uhr gilt es, gegen die SpVgg Selbitz im heimischen Sportpark "Am Weinberg" nachzulegen. Das erwarten nicht nur TSV-Coach Werner Thomas, sondern auch die Fans der "Grün-Weißen".



Landesliga Nodost

TSV Neudrossenfeld -

SpVgg Selbitz

Das 2:0 auf der ehrwürdigen "Jakobshöhe" war kein glanzvoller, sondern eher ein Arbeitssieg. Thomas: "Wir sind das Spiel sehr konzentriert angegangen und haben vom Körperlichen her gut dagegengehalten. Das hatte ich auch gefordert. Das Spielerische litt natürlich unter dem schwer bespielbaren Platz. Beide Mannschaften haben häufig mit langen Bällen agiert. Es war schon bemerkenswert, wie meine Mannschaft die schwierigen Bedingungen angenommen hat. Genau wie ich mir das vorgestellt hatte. Mir war klar: Wer in diesem Spiel in Führung geht, hat auch am Ende die besseren Karten. Nach dem Führungstreffer haben wir so gut wie nichts zugelassen und auch zum ersten Mal in der Saison zu Null gespielt - so war der Sieg verdient."



Der heutige Gegner, die SpVgg Selbitz, hat eine junge Mannschaft und befindet sich derzeit im Umbruch - darauf lassen auch die Startschwierigkeiten schließen. Die SpVgg, die im starken Maße von der guten Ausbildung der SpVgg Bayern Hof profitiert, nimmt derzeit mit zwölf Punkten Platz 9 ein. Die Selbitzer stehen damit nur vier Punkte hinter den Gastgebern.



Werner Thomas hat mit SpVgg-Trainer Hendrik Schödel beim FC Bayern Hof in der Bayernliga gemeinsam Fußball gespielt. Der TSV-Trainer weiß um die Stärke und Schwächen der SpVgg Selbitz, die er auch selbst für kurze Zeit trainiert hat: "Es ist eine sehr junge Mannschaft mit gut ausgebildeten Spielern aus Hof und Bayreuth, die viel Potenzial hat. Die Krux ist die: Wenn es läuft, dann läuft es, doch wenn es nicht läuft, dann ist die junge Mannschaft verwundbar. Es wird für uns auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Wir werden versuchen, unser Heimspiel diesmal wie ein Auswärtsspiel anzugehen."



Personell schaut es beim TSV so aus, dass Michael Hamacher im Urlaub weilt und Johannes Hilla noch rotgesperrt ist. Sebastian Brand und Stefan Kolb sind weiterhin verletzt. Der Ex-ATSler Dorian Carl befindet sich im Aufbautraining und aus dem Urlaub kehren Hannes Greef und Hannes Sahr zurück. Im Kader steht für die kommende Partie auch Alexander Günther, der seine Verletzung inzwischen überstanden hat, aber noch nicht spielen kann.



TSV Neudrossenfeld: Bargenda, Ehlert, Engelhardt, Gareis, Greef, Grüner, Günther, Haack, D. Hacker, Hahn, Möckel, Pauli, Pötzinger, Reuther, Taubenreuther, Sahr, Sendel, Kauper