Negativserie der Tigers geht weiter

Für den Eishockey-Zweitligisten Bayreuth Tigers läuft es derzeit nicht rund. Nachdem das Team im vorweihnachtlichen Duell beim ESV Kaufbeuren 2:5 Unterlag, mussten die Tigers gestern gegen die drittplatzierten Kassel Huskies eine 3:6-Heimniederlage einstecken. Dabei zeigten die Bayreuther vor allem gegen Kaufbeuren eine starke Leistung.



DEL 2

ESV Kaufbeuren -

Bayreuth Tigers 5:2

Die Tigers traten im Allgäu mit personellem Notstand an. Neben Stamm-Goalie Vosvrda fehlten weiterhin Heider und die Langzeit-Verletzten Drews und Voronov. Kurzfristig musste Gläser passen und Alanov wurde in Nürnberg gebraucht. Neuzugang Gams konnte entgegen der Erwartungen noch nicht eingesetzt werden. Marvin Neher wurde in der Partie mit dem Puck im Gesicht getroffen und musste die Partie beenden. Dafür war Verteidiger Sebastian Mayer nach langer Pause wieder einsatzbereut und vom Kooperationspartner Regensburg reiste der Torhüter Ledutke mit.

In den Anfangsminuten spielten beide Teams vorsichtig und mussten erst ins Spiel kommen. Das gelang den Gastgebern zunächst besser, und nach etwa fünf Minuten begannen die Allgäuer, Druck auf das Tigers-Tor auszuüben. Bayreuth wehrte sich mit Fouls, die mehrere Strafen nach sich zogen. So musste etwa in der achten Minute Kolozvary zu dem vorher gestraften Müller auf die Bank. Die übrigen drei Bayreuther wehrten sich jedoch erfolgreich gegen die Allgäuer in Überzahl, mehr als ein Pfostentreffer war für die Gastgeber zunächst nicht drin. Doch dann vernachlässigten die Gäste den Kaufbeurer Lewis im Slot und der lenkte die Scheibe zum Führungstreffer ins Tor. Nur kurze Zeit später nahm Tigers-Spieler Chouinard den Puck in der neutralen Zone an, passte schnell weiter auf Luciani und der fackelte nicht lange und traf zum Ausgleich - obwohl die Tigers hier zum dritten Mal kurz nacheinander in Unterzahl spielten. Im Mittelabschnitt beherrschten die Gäste zum größten Teil das Geschehen. Sehenswert war eine Hereingabe von Geigenmüller, der die Scheibe in Baseball-Manier aus der Luft in den Torraum passte. Der dort wartende Busch konnte das Spielgerät aber nicht kontrollieren. So blieb der zweite Abschnitt torlos.

Im letzten Drittel waren die Tigers erneut die bestimmende Mannschaft und ab der der 42. Minute spielte sich die Partie weitestgehend im Drittel der Kaufbeuerer ab. Mehrfach musste Goalie Vajs mit starken Paraden eingreifen. Chancenlos war dieser allerdings, als in der 46. Minute Chouinard seinen Reihenkollegen Luciani erneut in Szene setzte und dieser wieder wie im ersten Abschnitt schnell abzog. Über den 2:1-Führungstreffer durften sich die Tigers aber nicht lange freuen, denn nur kurze Zeit später verhängten die Unparteiischen einen Penalty gegen sie. Billich trat an und traf zum Ausgleich. Zwei schnelle Tore der Allgäuer in der 52. und 54. Minute drehten das Spiel dann auf den Kopf. Gut drei Minuten vor Ende versuchten die Tigers - Kaufbeuren war wegen einer Strafe gegen Thomas in Unterzahl - alles auf eine Karte zu setzen: Trainer Waßmiller brachte einen sechsten Feldspieler für Hartung. Doch statt des erhofften Anschlusstreffers kam nur wenig später der Ex-Bayreuther Kasten an die Scheibe und traf zum 5:2 Endstand - aus dem eigenen Drittel ins verwaiste Tor der Tigers.

"Wir waren heute sicher nicht das schlechtere Team und hätten mit ein bisschen mehr Glück etwas mitnehmen können", resümiert Tigers-Teammanager Dietmar Habnitt. Seiner Mannschaft könne er keine Vorwürfe machen. "Die Jungs haben alles gegeben und gekämpft." Ob der Strafstoß ausschlaggebend für die Niederlage war, könne er noch nicht sagen: "Der Penalty war etwas fragwürdig aber die Szene muss ich mir erst noch einmal in der Aufzeichnung ansehen."



Bayreuth Tigers: Hartung, Ledutke - Gerstung, Pavlu, Neher, Müller, Linden, Potac, Mayer - Busch S., Geigenmüller, Kolozvary, Bartosch, Chouinard, Busch V., Stas, Luciani, Ontl

Zuschauer:2554. - Strafenminuten: Kaufbeuren 6, Bayreuth 8. - Tore: 1:0 Lewis (10.), 1:1 Luciani (11.) , 1:2 Luciani (46.), 2:2 Billich (48./Penalty), 3:2 Lewis (52.), 4:2 Thomas (54.), 5:2 Kasten (57.)



Bayreuth Tigers -

Kassel Huskies 3:6

(2:3, 0:2, 1:1)



Zuschauer: 1702. - Strafminuten: Bayreuth 8, Kassel 4. - Tore: 1:0 Bartosch (10. Minute), 1:1 Carciola (11.), 2:1 Geigenmüller (13.), 2:2 Maginot (15.), 2:3 Koziol (18.), 2:4 Merl (29.), 2:5 Kuchejda (31.), 3:5 Müller (34.), 3:6 Meilleur (59.). red