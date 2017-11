N.H. Young Volleys wollen ihre Bilanz gegen den SV Hahnbach aufbessern

Auf einen Bekannten aus Bayernliga-Zeiten treffen die N.H. Young Volleys am Sonntag in der Neudrossenfelder Friedrich-von-Ellrodt-Schule: Zu Gast ist ab 15 Uhr der SV Hahnbach - es wird das erste Regionalliga-Duell der beiden Frauen-Teams.



Frauen-Regionalliga Süd-Ost

N.H.Young Volleys - SV Hahnbach



In vier Bayernliga-Partien standen sich die beiden Teams bislang gegenüber, die Bilanz fällt mit 1:3 Siegen negativ für die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld aus.



In der bisherigen Regionalliga-Saison war der Aufsteiger aus Hahnbach aber noch nicht sehr erfolgreich. In drei Spielen sammelte er zwei Punkte und ist damit Schlusslicht. Allerdings haben die meisten anderen Mannschaften schon mehr Spiele als der SVH absolviert. So haben die Oberpfälzerinnen ausschließlich gegen Mannschaften gespielt, gegen die die Young Volleys bislang noch nicht angetreten sind.



Vergleiche sind da nicht möglich, weshalb Volleys-Trainer Marc d'Andrea vor allem auf die Saison seines Teams blickt, das zwei Wochen Zeit hatte, sich auf den Gegner vorzubereiten: "Nach der sehr intensiven ersten Saisonphase haben wir es im Training zunächst etwas lockerer angehen lassen, um uns dann in der zweiten Woche intensiv mit dem SV Hahnbach zu beschäftigen."



Und der hat sich nach Aussagen von Volleys-Vorsitzenden Carsten Böhm bislang unter Wert verkauft. "Ich erwarte ein sehr schweres und auch enges Spiel", sagt Böhm, da der Gegner "exzellente Volleyballerinnen" in seinen Reihen habe. Dazu zählt er die Routiniers Anna Dotzler und Conny Sollfrank sowie die talentierten Bayernauswahlspielerinnen Lorena Tilgen und Lena Meier. Letztgenannte treten mit Doppelspielrecht auch für den Drittligisten TV Altdorf an.



Zudem wird auch einiges darauf ankommen, wie die Young Volleys die zuletzt in Mauerstetten erlittene 0:3-Niederlage wegstecken. Dort kamen die Neudrossenfelderinnen nicht ins Spiel, ließen den nötigen Druck vermissen und machten den Gastgeberinnen so das Angriffsspiel leicht. "Insbesondere im Aufschlag müssen wir wieder an die guten Leistungen der vorangegangen Spiele anknüpfen", fordert Böhm.



Über die Motivation seines Teams muss sich der Vorsitzende keine Sorgen machen. "Wir haben sehr gut trainiert und wollen unseren tollen Fans wieder ein attraktives Spiel zeigen", sagt Volleys-Spielführerin Sophia Höreth. Für dieses Vorhaben steht den Volleys der komplette Kader zur Verfügung.



N.H. Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna und Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf. cb