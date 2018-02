N.H. Young Volleys fehlt noch ein Punkt zum Klassenerhalt

Für Frauen-Regionalligist N.H. Young Volleys steht am Sonntag (15.30 Uhr) ein Oberfrankenderby an: Die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld tritt bei den Ballarinas Bamberg in der Halle am Georgendamm an - und hat dort etwas gut zu machen.



Regionalliga Süd-Ost, Frauen

Ballarinas Bamberg - N.H.Young Volleys



Schließlich ging das Hinspiel für die Volleys mit 2:3 verloren. In der Tabelle liegen die Gäste (4. Platz/26 Punkte) aber mittlerweile klar vor den Bambergerinnen (7./ 19), die nur knapp vor dem Abstiegsrelegationsplatz rangieren. Die Ballarinas starteten im Januar zwar gut in die Rückrunde und besiegten im Heimspiel den SV Mauerstetten (2.), verloren aber anschließend vier Spiele in Folge. Darunter auch die Partien gegen FSV Marktoffingen (8.) und TV Erlangen (9.), beides Konkurrenten im Abstiegskampf.



Die Bilanz der Young Volleys in der Rückrunde ist wesentlich besser: In sechs Spielen gelangen vier Siege und es setzte zwei knappe Niederlagen. Zuletzt gelang ein klarer 3:0-Erfolg gegen Marktoffingen. Die Volleys benötigen noch einen Punkt, um die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Und dieser Zähler soll bei den Ballarinas geholt werden. "Wir spielen gerne gegen Bamberg", sagt Volleys-Trainer Marc d'Andrea. "Abgesehen vom Hinspiel diese Saison waren die Spiele immer hochspannend und sehr niveauvoll. Das liegt uns mehr als das unkonventionelle Spiel einiger Liga-Gegner." Gleichzeitig warnt er aber auch vor den starken Individualisten im Bamberger Team.



"Der Druck liegt bei den Gastgeberinnen", ergänzt Volleys-Vorsitzender Carsten Böhm. "Wir hoffen natürlich, dass wir und Bamberg die Klasse halten, werden aber trotzdem am Sonntag alles tun, um den Sieg davon zu tragen. Schließlich haben wir aus dem Hinspiel noch was gut zu machen."



Hoffnung, dass das gelingt, schöpft er auch aus der Kadersituation. Bis auf Isabel Braun und Nicki Naumann stehen alle Spielerinnen zur Verfügung. Die Talente Anna Lena Bauer und Antonia Schwenk werden aber nicht im Regionalliga-Team zum Einsatz kommen. Sie werden bei der zeitgleich in Neudrossenfeld stattfindenden nordbayerischen Meisterschaft der U18-Juniorinnen spielen.



N.H.Young Volleys: Kristina Böhm, Fanny Gnade, Sophia Höreth, Hannah Lauterbach, Sophie Mayer, Johanna und Lisa Meisel, Meike Schirmer, Nicole Steeger, Leonie Stöcker, Sandra Ullrich, Elke Wolf. cb