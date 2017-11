N. H. Young Volleys fehlt die Konstanz

Die N.H. Young Volleys mussten ihre erste Heimniederlage der laufenden Regionalliga-Saison hinnehmen. Im abwechslungsreichen Oberfrankenderby gegen die Ballarinas Bamberg zog die Spielgemeinschaft aus Neudrossenfeld und Hollfeld knapp, aber leistungsgerecht mit 2:3 (13:25, 25:20, 17:25, 25:21, 11:15) den Kürzeren. In der Tabelle rutschten die Young Volleys auf den fünften Platz ab.



Regionalliga Südost, Frauen

N.H.Young Volleys -

Ballarinas Bamberg 2:3

Der erste Satz begann aus Sicht der Gastgeberinnen holprig, die Ballarinas starteten mit druckvollen Aufschlägen und wenig Eigenfehlern. Dabei hätte das Heimteam unbedingt einen guten Start benötigt, um nach den durchwachsenen Leistungen in den Vorwochen Selbstvertrauen zu tanken. Doch mit einer ersten Aufschlagserie führte Kasia Trojan die Ballarinas zu einer 10:4-Führung. Den Young-Volleys-Spielerinnen war Ratlosigkeit anzusehen. Der erste Satz ging mit 25:13 an die Gäste.

Im zweiten Satz fanden die Gastgeberinnen ihren Rhythmus und punkteten regelmäßig. Aufschläge, Annahme und Angriff wurden konsequenter ausgeführt. Nach ausgeglichenem Satzanfang drehten die Neudrossenfelderinnen Mitte des Durchgangs einen 14:16-Rückstand in eine 18:17-Führung und bauten diese auf 22:18 aus. Durch den 25:20-Satzgewinn keimte beim Heimteam Hoffnung auf.



Berg- und Talfahrt der Volleys

Doch die Berg- und Talfahrt sollte sich fortsetzen - und es ging wieder abwärts. Beim Spielstand von 3:5 im dritten Satz punkteten die Bambergerinnen bei Trojan-Aufschlag viermal in Folge zum 3:9. Die Bambergerin Leonie Engel ließ eine weitere Aufschlagserie folgen - 6:14. Die Annahme der Volleys war nur phasenweise stabil, das Zuspiel wenig variantenreich und der Angriff - mit Ausnahme von Sophia Höreth - wenig durchschlagskräftig. Vor allem mit dem Aufschlag konnten die Gastgeberinnen nur phasenweise Druck ausüben und kamen daher immer wieder selbst unter Angriffsdruck der Gäste. Obwohl die N.H. Young Volleys dank guter Angaben von Hannah Lauterbach auf 13:18 verkürzten, war der Rückstand zu groß. Die Gäste holten sich Durchgang 3 mit 25:17.

Doch die heimische Mannschaft von Trainer Marc d'Andrea zeigte Moral und sicherte sich - unterstützt von den lautstarken Fans - den umkämpften vierten Satz mit 25:21. Damit hatten die Gastgeberinnen zumindest einen Punkt sicher.

Der anschließende Tiebreak begann ausgeglichen. Dann jedoch punktete Bamberg vier Mal in Folge und holte sich mit 15:11 den Entscheidungssatz.

Nun haben die N.H. Young Volleys eine kleine Verschnaufpause, erst am 3. Dezember sind sie beim TV Erlangen wieder im Einsatz. cb