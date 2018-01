München profitiert beim Lions-Cup vom Torverhältnis

Sieben bayerische Mannschaften waren beim Turnier der Eishockeyabteilung des ATS Kulmbach mit dabei. Den Lions-Cup richtet der ATS traditionell zwischen den Punktspielen der DNHL (Die Nordbayern Hockeyliga) zum Start ins neue Jahr aus. Erstmals wurde auf der Kulmbacher Kunsteisbahn nicht im Gruppenmodus, sondern im Modus Jeder-gegen-jeden gespielt. So sollte am Ende ein Sieger ermittelt werden, der über das gesamte Turnier hinweg die besten Leistungen gezeigt hat. Schwächen in einem Spiel konnten kaum wettgemacht werden - von Anfang an war höchste Konzentration gefragt.

Die zwei Teams der Kulmbacher trafen auf die JackBulls aus Mitterteich, die Coburg Cobras aus Sonneberg, die Generations Hersbruck, die Nürnberg Trashers sowie die München Griffins. Am Ende setzten sich die Münchner rund um den Exil-Kulmbacher Oliver Griesen-brock aufgrund des besseren Torverhältnisses (+2) knapp vor Kulmbach I durch und holten sich den Turniersieg. Dritter wurden die JackBulls aus Mitterteich.

Für die Kulmbacher Lions geht es am kommenden Wochenende schon in der Liga weiter: Samstag und Sonntag steht jeweils ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Zuerst ist man beim bisher sieglosen Tabellenletzten Nürnberg Bears zu Gast, bevor es nach Neumarkt zu den Eagels geht. Die Lions sind aktuell unangefochtener Spitzenreiter in der DNHL 3 mit sechs Siegen aus sechs Spielen. red