Mit 82 Jahren die Nummer 1

In seinem ersten Wettkampf in diesem Winter holte sich Anton Wartha im Warmensteinacher Skistadion der "Gebrüder Wehrmann Schanzen" in seiner Altersklasse den Titel des Bayerischen Senioren-Meisters im Ski-Langlauf.



Der Rugendorfer ging für die SG Biathlon Stadtsteinach an den Start und meisterte die 10 Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke in der klassischen Technik in 44:33,3 Minuten.



Deutlicher Vorsprung

Damit distanzierte er die Konkurrenz deutlich: Der zweitplatzierte Franz Maier (WSV Zellerreit) hatte bereits einen Rückstand von 2:24,5 Minuten. Platz 3 ging an den Oberpfälzer Josef Liebisch (DJK Neustadt/Waldnaab) in 47:46,5 Minuten. Insgesamt galt es einen Höhenunterschied von 60 Metern zu bewältigen.



"Es waren sehr gute Voraussetzungen, aber es war nicht leicht zu laufen, denn an der Sprungschanze ging es ganz schön hoch - und das zweimal", sagte Anton Wartha, der seine Siege kaum mehr zählen kann. Er vermutet, dass er in seiner Karriere schon mehr als 200 Erfolge geholt hat.



Grippe verhindert DM-Teilnahme

Die Freude über den Bayerischen Titel war dennoch groß, zumal Anton Wartha mit seinen 82 Jahren einigen jüngeren Konkurrenten davonlief. Insgesamt beteiligten sich 45 Frauen und Männer an der Bayerischen Senioren-Meisterschaft.



Angespornt von seinem Erfolg peilte Wartha bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft in Johanngeorgenstadt eine Medaille an. Doch dann zwang den Rugendorfer eine Grippe zur Absage "Mir fehlte bis zur Bayerischen nichts", sagt Wartha. "Wahrscheinlich habe ich mich bei der Siegerehrung bei der Bayerischen, die in einem großem Raum stattfand, anstecken lassen."



Sein Hausarzt erteilte striktes Sportverbot. "Natürlich war ich traurig", sagt Wartha. "Ich war schon angemeldet und wollte gemeinsam mit meinem Sportkameraden Günther Klötzer vom WSV Weißenstadt zur Deutschen fahren."