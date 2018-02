Merlin Hummer holt Bronze bei deutscher Jugend-Meisterschaft

Der 16-Jährige bestritt in Halle seinen ersten ernsthaften Wettkampf in der B-Jugend. Und das Einwerfen bei einer Temperatur von minus sieben Grad lief hervorragend: Bei zwei lockeren Versuchen landete der fünf Kilogramm schwere Hammer bei etwa 65 Metern.



Zu flacher Abwurfwinkel

Auch der erste Wettkampfversuch war vielversprechend: Obwohl Hummel einen extrem flachen Abwurfwinkel erwischte, warf er 62,61 Meter.



Doch der flache Abwurfwinkel sollte an diesem Tag ein Merkmal der Hummel-Versuche bleiben, so dass dem Kulmbacher keine bessere Weite mehr gelang.



Besser machten das die Favoriten. Der ein Jahr ältere Raphael Winkelvoss (Einbecker SV), der im Vorjahr Bronze bei der U18-WM holte, und Sören Hilbig (VfR Evesen) verbesserten sich von Wurf zu Wurf. Mit sehr starken 71,96 Metern gewann Winkelvoss vor Hilbig (70,91) die Goldmedaille.



Merlin Hummel, für den die Winterwurf-Wettkämpfe vor allem der Formüberprüfung dienen, da er im Winterhalbjahr nur einmal wöchentlich unter Tageslicht trainieren kann, konnte da nicht mithalten.



Hummel will nun die Zeit bis Ostern für den Aufbau der allgemeinen Athletik und Schnellkraft nutzen und sich im Sommerhalbjahr in Topform präsentieren. mst