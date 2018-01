Medi zieht an die Spitze

Medi Bayreuth ist am 12. Spieltag der Basketball Champions League (BCL) einen großen Schritt in Richtung Achtelfinal-Teilnahme gegangen: Bei Movistar Estudiantes Madrid siegten die Wagnerstädter mit 76:68 (34:39). Damit überholte Medi den spanischen Traditionsverein im direkten Vergleich und rückt auf den ersten Platz der BCL-Gruppe C.



Champions League

Estudiantes Madrid -

Medi Bayreuth 68:76

Den Erfolg musste sich das Team von Trainer Raoul Korner hart erarbeiten. Vieles, was beim glanzvollen Sieg in der Bundesliga-Pokalqualifikation in Frankfurt gut lief, wollte diesmal nicht gelingen. Insbesondere die Trefferquote aus der Distanz war in Madrid vor der Pause alles Andere als optimal: Nur zwei von acht Dreiern gingen in den Korb, eine Quote von 25 Prozent. Auch die Freiwurfausbeute (5 von 17/ 29 Prozent) war nicht viel besser.



Nach fünf starken Anfangsminuten, in denen sich Medi eine 11:6-Führung erspielte, übernahmen die Madrilenen das Kommando und drehten mit einem 14:2-Lauf den ersten Abschnitt. Ins zweite Viertel starteten sie mit einem Siebenpunkte-Vorsprung (20:13). Cvetkovic markierte in der 16. Minute von der Dreierlinie die höchste Führung der Gastgeber (35:22). Daraufhin kämpften sich die Bayreuther zurück in die Partie und verkürzten zur Halbzeitpause auf 34:39.



Mit Dreiern von Sylvain Landesberg sowie Alec Brown starteten die Madrilenen erfolgreich in den dritten Durchgang (48:40, 26. Minute). Doch kurze Zeit später krönte James Robinson den Bayreuther 11:0-Lauf von der Dreierlinie zum 51:48-Führungswechsel. Madrid hielt mit vollem Einsatz dagegen und eroberte sich vor der letzten Viertelpause die Führung zurück (58:53).

Als die Madrilenen Mitte des Schlussabschnitts mit fünf Zählern in Führung lagen, versammelte Raoul Korner sein Team zu einer Auszeit. "Steve nimmt die Würfe, wenn er frei ist!", forderte der Österreicher. Und Wachalski tat, wie ihm geheißen: Der Topscorer der Partie (16 Punkte, 2 Dreier) traf in kurzer Folge einen Dreier und einen Zweier. Robinson sorgte in der 37. Minute für den abermaligen Führungswechsel (69:68). Landesberg und der NBA-erfahrene Omar Cook versuchten es mit schnellen Angriffen - ohne Erfolg. Medi Bayreuth blieb konzentriert und sicherte sich nach Dreiern von Robinson und Linhart den Sieg.



Neben Topscorer Wachalski zeigte auch Gabe York eine starke Leistung. Zwar gelangen ihm diesmal nur fünf Punkte, allerdings steuerte er neun Rebounds zur Bayreuther Rebound-Überlegenheit (45:38) bei. Topscorer bei Estudiantes war Landesberg mit 13 Punkten.



Medi Bayreuth: Robinson (12 Punkte/2 Dreier), Cox, Linhart (8/1), Doreth (3/1), Seiferth (4), Wachalski (16/2), Amaize (3/1), Brooks (14/2), York (5), Marei (11).

Estudiantes Madrid: Cvetkovic (7/1), Hakanson (8), Brizuela (3/1), Vicedo, Cook (5), Pena (dnp), Suton (10/2), Landesberg (13/2), Brown (8/1), Caner-Medley (6), Arteaga (8).