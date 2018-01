Medi-Trainer Raoul Korner führt Team International zum Allstar-Sieg

Beim "Allstar Day" der Basketball-Bundesliga verteidigte das von Medi-Trainer Raoul Korner gecoachte Team International vor 3200 Zuschauern in der Göttinger Lok-Halle den Titel mit einem 145:132 gegen das Team National.



Bundesliga Allstar-Spiel

Team International - Team National 145:132



"Ich habe die Burschen zur Einstimmung auf die Historie hingewiesen: Wir wollen heute nicht unbedingt dadurch Geschichte schreiben, dass wir den deutschen Allstars den zweiten Sieg gestatten", erklärte Korner vor Spielbeginn.



Der Bayreuther Trainer war von den Fans der 18 Bundesligisten zum zweiten Mal in Folge zum Trainer von Team International gewählt worden und hatte mit Assem Marei sowie Nate Linhart zwei Medi-Akteure an seiner Seite. Marei stand in der Startformation, hatte einige schöne Szenen und sammelte acht Punkte und zwei Rebounds. Linhart kam von der Bank und erzielte fünf Zähler und je zwei Rebounds und Assists.



Bester Werfer im Team International war der Berliner Spielmacher Peyton Siva mit 23 Punkten (7 Dreier) und fünf Vorlagen, der auch als wertvollster Spieler des Allstar-Games ausgezeichnet wurde. Auch in der von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann (Würzburg) betreuten nationalen Auswahl war ein Bayreuther vertreten: Center Andreas Seiferth erzielte zehn Punkte und griff sich acht Rebounds. Maodo Lo von Brose Bamberg blieb ohne Korberfolg. Er stand nur 5:35 Minuten auf dem Feld und gab in dieser Zeit vier Assists. Bester Werfer im nationalen Team war der Berliner Joshiko Saibou (20 Punkte / 4 Dreier).



Beide Mannschaften bemühten sich vom Start weg um Kabinettsstückchen und spektakuläre Korbabschlüsse. Die Internationalen setzten sich vor der Pause zweistellig ab, nach dem Seitenwechsel konterten die deutschen Allstars, so dass das Spiel vor dem letzten Abschnitt wieder ausgeglichen war (104:104, 30.).



Im letzten Viertel waren die Internationalen zunächst wieder obenauf (115:109, 32.), aber jetzt ging es ernster zur Sache. Auf beiden Seiten wurde nunmehr ein Stück intensiver verteidigt, es ging um den Sieg. Team National kämpfte um Tuchfühlung, aber zwei Dreier von Siva zum 134:119 bedeuteten die Vorentscheidung (37.).



Maodo Lo bester Dreier-Schütze

Bereits vor der Partie hatte sich der Bamberger Maodo Lo den Titel im Dreipunktewettbewerb gesichert. Im Finale hatte er mit 17 Punkten einen knappen Vorsprung vor Thomas Walkup (Ludwigsburg/16) und Peyton Siva (Berlin/15).



Gießens Jamar Abrams wurde für mehrere spektakuläre Flugeinlagen von einer Jury als "Dunking-König" ausgezeichnet. In der Halbzeitpause sicherte sich dann der ehemalige Bremerhavener Trainer Sebastian Machowski bereits zum zweiten Mal in Folge den Titel der "Legenden" im Dreipunktwettbewerb gegen Sven Schultze (früher unter anderem Bremerhaven, Berlin, Bamberg) und Robert Kulawick (unter anderem Göttingen, Braunschweig).



Team International: Walkup (Ludwigsburg, 15 Punkte/1 Dreier), Siva (Berlin, 23/7), Linhart (Bayreuth, 5/1), Cunningham (München, 12), Lewis (Ulm, 16/2), Mayo (Bonn, 6/2), Stockton (Göttingen, 8/2), Paulding (Oldenburg, 8/2), Booker (München, 22), Eatherton (Braunschweig, 16/1), Sikma (Berlin, 6), Marei (Bayreuth,8).



Team National: Saibou (Berlin, 20/4), Günther (Ulm, 8/2), DiLeo (Bonn, 3/1), Akpinar (Ulm, 16/4), Stuckey (Würzburg, 14/4), Seiferth (Bayreuth, 10), Lo (Bamberg, 0), Bartolo (Bonn, 10), Benzing (Würzburg, 10/2), Barthel (München, 13/1), Thiemann (Ludwigsburg, 14), Zirbes (München, 14).